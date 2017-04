¡Llegó la hora de vivirlo!

HERMOSILLO, Sonora(GH)

¡Se acabó la espera! Mañana jueves 27 de abril arranca la fiesta más esperada de todo el año: La ExpoGan Sonora 2017, y con ella los ansiados conciertos del Palenque, donde el público de Hermosillo podrá disfrutar de una de las mejores carteleras artísticas que ha tenido esta gran celebracióny a los precios más accesibles.



Serán 25 días de conciertos, donde habrá presentaciones artísticas de celebridades que son íconos en su género musical, tales como el regional mexicano, pop, balada, ranchero, sinaloense, entre otros más.



El día de mañanalos encargados de inaugurar el Palenque de la ExpoGan Sonora 2017 serán Calibre 50 y Banda Carnaval, para que disfrutes de canciones como "Siempre te voy a querer", "Amor del bueno", "Volver a amar", "Contigo", entre otras más.



¡Suéltate el cabello!



Este viernes 28 de abril Gloria Trevi regresa a Hermosillo tras el exitoso concierto que dio el año pasado,y la cantante volverá con un show totalmente renovado donde combinará lo más nuevo de su carrera artística con el repertorio que todos aman, como "Todos me miran", "Vestida de azúcar", "Cinco minutos", "No querías lastimarme", entre otras más.



Por otro lado, Joel Elizalde hará uso de la nostalgia la noche del sábado 29 de abril, donde atenderá las peticiones de su público y revivirá los temas que le dieron fama como "Ayúdame a creer", "Me tiraste al mar", "El Palo Verde", "Qué te hizo olvidarme" y más. Junto a élestarán Los Tucanes de Tijuana, con canciones como "La Chona", "El Centenario", "Mis tres animales", "Suena la banda", "El tucanazo", y más.



Un domingo con "la madre de todas las bandas" no podía faltar en la cartelera del Palenque, y el30 de abril Banda El Recodo llegará para invitar a Hermosillo a corear temas como "Vale la pena", "La mejor de todas", "Vas a llorar por mí", "Me gusta todo de ti", "Te presumo", "Dime que me quieres" y más.



Ese mismo día, el redondel le abrirá el paso a Los Invasores de Nuevo León, que pondrán a bailar a los asistentes del lugar con "Laurita Garza", "Aguanta, corazón", "Me refiero a ti", y más.



¡No te los pierdas!



En el marco de su 25 aniversario de trayectoria artística, Alejandro Fernández viene a Hermosillo para festejar en grande con dos conciertos seguidos el próximo 19 y 20 de mayo, para enamorar a sus seguidoras sonorenses con "Mátalas", "Hoy tengo ganas de ti", "Quiero que vuelvas", "Como quien pierde una estrella", "Si tú supieras", entre otras más.



El Auditorio Nacional fue su primera escala. Ahora Emmanuel y Mijares tienen todo listo para el gran concierto que darán el 11 de mayo en el Palenque de la ExpoGan.



Este dúo de amigos inseparables revivela nostalgia y el ritmo con temas como "El rey azul", "Tú y yo", "Ella", "Bella señora", "La chica de humo",entre otras, para continuar con "Bella", "Para amarnos más", "Si me tenías", y "Te prometí".



Los dos nuevos "hijos de Televisa"vuelven a su natal Sonora luego de consolidar sus exitosas carreras musicales:Yuridia y Yahir se unen el próximo 15 de mayo parademostrar que el talento sonorense aún impone poder en la industria musical, pues mientras la "Voz de Ángel", enamorará con "Te equivocaste", "Ya te olvidé", "Como yo nadie te ha amado", "Cobarde" y "Ya es muy tarde"; Yahir cantará algunos temas como "Me rindo", "Contigo sí", "Alucinado", "No te apartes de mí" y más.



Paulina Rubio y Cristian Castro son otros de los fuertes del Palenque de la ExpoGan Sonroa 2017. Los dos cantantes preparan un maxiconcierto el próximo 17 de mayoque pondrá a todos a bailar con los clásicos de su carrera musical.



Mientras la "Chica Dorada" tendrá un repertorio en el que no puede faltar "Ni una sola palabra", "Si te vas", "Ni rosas ni juguetes" y "Te quise tanto",el "Gallito Feliz" enamorará a sus admiradoras con "Así era ella", "Azul", "La nave del olvido", "Por amarte así", entre otras más.



No dejes pasar más tiempo y adquiere tus boletos antes de que se agoten. Las entradas para los conciertos del Palenque de la ExpoGan Sonora 2017 están a la venta en Hotel Fiesta Americana, Discos y Novedades y Hotel Marriot Courtyard.



También puedes comprar tus boletos a través de la venta telefónica al celular 6624619374, donde tendrás 24 horas para depositar en el banco el total del precio correspondiente y mandar a través del whatsapp 6624619377 una foto con tu comprobante de pago para recoger tus entradas en Hotel Courtyard Marriot con identificación oficial requerida.