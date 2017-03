'La bella y la bestia' retiene el pináculo de la taquilla

LOS ÁNGELES, California(AP)

La nostalgia siguió dominando en los cines de Estados unidos y Canadá este fin de semana, con cintas como "La bella y la bestia", "Power Rangers" y "CHIPS", con resultados mixtos. Por un lado, "La bella y la bestia" —una cinta nueva de Disney que combina actores reales con personajes animados— continuó encantando a la gente y se mantuvo fácilmente en el primer lugar de taquilla por segunda semana consecutiva, al recaudar 88,3 millones, de acuerdo con cálculos de estudios divulgados el domingo.

La otra cara de moneda fue "CHIPS", ridiculizada por la crítica, que debutó en el séptimo lugar al recabar 7,6 millones.

Entre estos dos niveles estuvo el largometraje "Power Rangers", de Lionsgate, que recaudó 40,5 millones y se ubicó en el segundo lugar de taquilla. La nueva versión de la serie televisiva de la década de 1990 cuenta el origen de los Power Rangers con un elenco de actores adolescentes relativamente nuevos.

El público de "Power Rangers" fue 60% masculino, mientras que el de "La bella y la bestia" siguió siendo mayormente femenino. La división permitió que ambos tuvieran éxito en un mercado atiborrado de filmes.

"Power Rangers" no recibió las mejores críticas, pero la audiencia le dio una prometedora calificación A en CinemaScore, indicando que podría irle bien en las próximas semanas.

Por otro lado, "CHIPS" decepcionó al público, los críticos y el estudio. Dax Shepard escribió el guion, dirigió y estelarizó en la comedia de acción basada en la serie televisiva de las décadas de 1970 y 1980 sobre dos agentes de la Patrulla de Caminos de California, CHP por sus siglas en inglés.

Con un costo de producción de 25 millones, "CHIPS" no era un gran riesgo, pero la baja recaudación durante su primer fin de semana fue decepcionante. El público también le dio una calificación de B- en CinemaScore.

"El reconocimiento de una marca te ayudará hasta cierto punto, te da un empujón antes de que comiencen, pero al final del día, la película se tiene que defender por sí misma", dijo Paul Dergarabedian, analista sénior de medios para comScore. "No importa qué tanto apoyo de marca tenga una cinta, la pregunta final es: ¿Cómo va a responder la crítica y el público a la película?".

"Todavía tienen que presentar una película bien hecha que animará a la gente a gastar el dinero que ha ganado con bastante esfuerzo y ver algo que ya conocen, o de la que tienen una idea", puntualizó.

En esto precisamente es que Disney ha tenido éxito, con su última versión de "La bella y la bestia", que ha recaudado un total de 317 millones en solo 10 días en cines de Norteamérica.