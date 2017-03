"Tengo tres prótesis en el corazón pero no es dramático"

MÁLAGA, España(SUN)

Tras el ataque al corazón que sufrió en enero, Antonio Banderas plantea cambios en su vida, pero eso no lo alejaría de la actuación, donde tiene pendiente el proyecto de Pablo Picasso mientras pintaba el Guernica.La película estaría bajo la dirección de Carlos Saura, con quien ya trabajó en el filme Dispara y la serie televisiva Cuentos de Borges. En la producción estaría el empresario mexicano Jorge Vergara , dueño del equipo de futbol Guadalajara e impulsor en su momento de Y tu mamá también.“El problema es que ya se habían salvado los obstáculos de los derechos, escribiendo un guión, pero no lo tengo claro, (porque) yo me comprometí con Carlos al anterior y si pudiéramos volver a él me encantaría, creo que tenía impacto emocional más profundo, un ritmo narrativo maravilloso que a mí me encantaba, que estaba reflejado todo lo que tuvo que hacer (Picasso) en esos 33 días y todavía estamos ahí dándole vueltas a la posibilidad de recuperar aquel primer guión.Banderas fue reconocido ayer con la Bisnaga de Oro a su trayectoria por parte del Festival de Cine en Español que se realiza en esta ciudad.Sin entrar en explicaciones porque, dijo, sería muy largas, señaló que el ataque cardiaco que padeció el 26 de enero, fue benigno. Medios europeos reportaron que hace unos días había entrado a un hospital por algunas horas. “Tuve mucha suerte, fue un ataque benigno y que no ha dejado daño, se me implantaron tres stent (prótesis de tubos expandibles dentro de las arterias) en las vías coronarias y luego de mutuo propio, yo venía padeciendo arritmia desde hace mucho tiempo, (entonces) me hicieron una operación y estoy en momento de recuperación.“Pero no ha sido tan dramático como se han descrito en algunos momentos, lo cual yo tampoco me quiero ensañar con nadie, entiendo muy bien las presiones, a la prensa, ha pasado porque le pasa a miles de personas en el mundo y yo soy una más , soy humano y le he metido una paliza a la patata (corazón) importante en los últimos años de mi vida, pero me encuentro bien, con ganas de seguir trabajando”, subraya.A pregunta expresa, señaló que Donal Trump, actual presidente de EU, es enemigo de Hollywood.“Trump es una persona que de momento representa un daño para Hollywood y, vamos, tampoco lo ha escondido. En la noche de la celebración de los Oscar él hizo una fiesta independiente que es un gesto en realidad, puede organizar las fiestas que quiera, pero este fue un gesto de desprecio.“Lo ha tenido desde el principio también con la comunidad hispana latina, sigue hablando de muros, esperemos que siga ocurriendo lo que en estos momentos pasa y que es la propia administración lo pare, los propios republicanos”, puntualiza.