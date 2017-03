CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Alguien ha demostrado que nada puede contra su sentido del humor esa es Edith González, quien a pesar de haber iniciado una dura lucha contra el cáncer desde agosto del año pasado, no ha dejado a un lado su buena actitud y su vibrante sentido del humor.



“Ha sido un proceso lúdico porque estoy rodeada de amor”. Confiesa que tiene una fortaleza y una energía que la hace seguir adelante.



“Es más fácil cuando sabes que tienes tanto amor, las fans, amigos, los médicos. Yo creo que de lo que nunca te puedes dar permiso es de ser autocompasiva”.



En entrevista para el programa de televisión “Ventaneando” la actriz de diversas telenovelas se muestra muy sonriente y habla sobre el proceso que ha vivido.



Sobre la transformación física comenta que lo más notorio es que ya no tiene pelo en ningún lugar del cuerpo, y dice que usa varias pelucas. “un día salgo china, otro día lacia, otro día güera… lo que pasa es que son carísimas, si no tendría la platina, la rosa, la azul”.



Aunque dice que se divierte usando pelucas de todos los tonos, también confiesa que ella no tiene ningún problema con verse al espejo sin pelo. “A mí no me provoca ningún conflicto... te ves en el espejo y te tomas la selfie. Eres otra, me veo como niño”.