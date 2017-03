Héctor Suárez sufre un accidente

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El comediante de 78 años, Héctor Suárez, sufrió un accidente ayer 25 de marzo, por lo que la empresa Mátalas Callando se ve obligada a cancelar las presentaciones que él y su hijo Héctor Suárez Gomís, quienes darían el show "Los locos Suárez" en Hermosillo hoy domingo 26 de marzo y en Guaymas el martes 28 de marzo.



A través de un video proporcionado por Mátalas Callando Producciones, el también actor dio a conocer los detalles del accidente que sufrió, y se disculpó con el público de Sonora.



"Amigos de Guaymas y de Hermosillo, buenas tardes. Es 25 de marzo, las 16:00 horas, estoy en un hospital. Resulta que en la mañana fui a dejar a mi hija Julieta al aeropuerto. Me caí, me di un golpe espantoso en la cara. Traigo un hematoma en la quijada y estoy muy enfermo. Los doctores me prohíben trabajar en los próximos días", dijo Héctor Suárez.