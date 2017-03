Dos voces, un sentimiento

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Fue en punto de las 20:45 horas del pasado miércoles cuando las luces del impresionante "Coloso de Reforma" se apagaron para dar paso a la presencia de dos monstruos de la balada que desde hace casi cuatro años decidieron unir sus voces para seguir deleitando al público.



El estallido de aplausos no se hizo esperar de parte de 10 mil personas que abarrotaron el Auditorio Nacional para disfrutar del espectáculo, las voces y el sentimiento de dos grandes de la canción que, entre luces y aplausos, iniciaron el concierto con "Bella Señora" y "Bella", dedicadas, desde luego, a las damas asistentes.



El primero en engalanar el escenario fue Mijares, quien con la ayuda del impresionante juego de luces, músicos, coristas y el despliegue de efectos técnicos, interpretó los afamados temas de su carrera como "No se murió el amor", "Tan solo", "Me acordaré de ti" y "Siempre".



Los nuevos arreglos musicales a los éxitos de siempre de Emmanuel en su turno hicieron que los jóvenes y los no tanto vibraran con temas como "El día que puedas", "Insoportablemente bella", "Si ese tiempo pudiera volver", "Detenedla ya", "Todo se derrumbó" y "El rey azul".



"Tú y yo" fue el tema con el que iniciaron una segunda ronda de duetos y así continuaron hasta interpretar "El rey de la noche", para proseguir Mijares con "Soldado del amor" y "Con olor a hierba", que dio pie para que Emmanuel continuara con un bloque acústico en donde intervino su compañero de gira, para cantar juntos la canción "Solo".



El público, formado por personas de todas las edades, escuchó los primeros 10 temas de pie, ovacionando a los cantantes que adueñados del escenario hicieron contacto directo con el corazón y la mente de los asistentes.



Así, con cambios de ritmos y vestuarios, transcurrió la velada musical que duró casi dos horas y media, en una entrega total de los dos cantantes que llevó al abarrotado lugar a un recorrido de sus exitosas trayectorias, que en el caso de Emmanuel es de cuatro décadas y casi tres de Mijares.