Combina naturaleza y urbanismo bajo el encanto de la noche

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Naturaleza y urbanismo, cubierto todo bajo el místico manto de la noche fue la imagen que cautivó al jurado de la Segunda Bienal Nacional de Paisaje.



La fotografía de Tizoc Santibáñez, tomada en el área rural en El Rosarito, Baja California; titulada “Ruta 30-2” fue la ganadora de esta muestra nacional y en video se premió a Tania Ximena y Yóllotl Alvarado por “Cerro del Encanto Volcán Chichonal”.



Hermosillo concentró a una parte de la comunidad artística del País al inaugurar esta exposición de trabajos de 43 artistas del País.



Federico Fernández Christlieb, a nombre de los jurados calificadores, entregó menciones honoríficas a la obra “Los que se van, los que se quedan” de, Nahatan Emmanuel Navarro Félix; “Bellavista”, de Yves Gregoire Lizárraga; “Residencias Temporales” de Luis Armando Salazar Murcia.



Sin embargo, entre los dos artistas ganadores a quienes se les hizo entrega de premios por 100 mil pesos se encuentra el sonorense nacido en Benjamin Hill, Tizoc Santibáñez por su fotografía “Ruta 30-2”.



“Yo participé con una fotografía en un paisaje nocturno. Se llamaba originalmente ‘El Coronel’ pero al final quedó registrado como ‘Ruta 30-2’. El paisaje conforma un cerro muy conocido en un área rural en El Rosarito; básicamente es eso lo que forma la imagen”, dijo Tizoc Santibáñez.



“Esta fotografía forma parte de un proyecto que estoy desarrollando actualmente llamado ‘Penumbra’ y es una serie de paisajes nocturnos en Baja California. De ahí tomé la fotografía para participar en la segunda Bienal del Paisaje”.



Explicó que escogió esa imagen para que formara el concepto completo de la convocatoria.



“La vi como la indicada porque tenía que tener algo urbano, no nada más pura naturaleza o montes y esas cosas. Es la composición lo que más me llamó la atención, porque llena el concepto de lo que debe ser un paisaje”, manifestó.



Trabajo de tres años



Tania Ximena fue reconocida por el video “Cerro del Encanto Volcán Chichonal” que realizó junto a su compañera Yóllotl Alvarado, quien no pudo asistir al evento.



“A mí me emociona que haya tenido un premio porque detrás de ese video hay una investigación de tres años. Nosotras llevamos colaborando en un trabajo de campo en el Volcán Chichonal en Chiapas a raíz de la erupción del 82.



“Es un evento que fue muy importante geológicamente y no tuvo una repercusión actual como hacia afuera del lugar cuando las personas que viven alrededor siguen reconfigurando su vida en torno de ese fenómeno”, comentó.