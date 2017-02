Las estatuillas de México

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Foto: Agencias

Foto: Agencias

Foto: Agencias

Foto: Agencias

Foto: Agencias

Foto: Agencias



Foto: Agencias

Foto: Agencias

Foto: Agencias

Falta poco para la 89 entrega de los Premios Óscar, que se llevará a cabo en el Dolby Theatre de Los Ángeles, y a diferencia de años recientes, en esta ocasión México apuesta todo a Rodrigo Prieto, quien está nominado a Mejor fotografía por su trabajo en la película “Silence”, dirigida por Martin Scorsese y producida por el sonorense Gastón Pavlovich.Aunque este domingo 26 de febrero Prieto podría llevarse la estatuilla, es inevitable recordar quiénes fueron los otros mexicanos que impusieron su talento en la industria cinematográfica y les acreditó a ganar un premio Óscar.Desde categorías como Mejor director, Mejor actor de reparto o Mejor fotografía, los mexicanos demuestran año con año la activa participación que tienen en el séptimo arte de Estados Unidos y otros países, lo que les lleva al reconocimiento internacional en lo que se considera el evento más importante del año en cuanto a cine.A continuación, EL IMPARCIAL te presenta a los mexicanos que han ganado un premio Óscar:Mejor Película, Mejor Director y Mejor Guión Original 2015 y 2016. Ganador de cuatro premios Óscar: A Mejor película (compartido con John Lesher y James W. Skotchdopole), a Mejor dirección y a Mejor guión original (compartido con Nicolás Giacobone, Alexander Dinelaris Jr. y Armando Bo) por "Birdman (o La inesperada virtud de la ignorancia)", película inaugural del 12 FICM, en 2015, y a Mejor dirección por "The Revenant" en 2016.Mejor Director y Mejor Edición, Guillermo Navarro, Eugenio Caballero2014.Ganador de dos premios Óscar a Mejor director y a Mejor edición por "Gravity", película inaugural del 11 FICM, en 2014.Mejor Fotografía 2006.Ganador del Óscar a Mejor fotografía por "El laberinto del fauno" (dir. Guillermo del Toro) en 2006.Mejor Diseño de Producción 2006.Ganador del Óscar a Mejor diseño de producción por "El laberinto del fauno" (dir. Guillermo del Toro) en 2006.Mejor Cortometraje y Mejor Cortometraje Documental 1971.Ganador del Óscar a Mejor cortometraje documental y a Mejor cortometraje por "Centinelas del silencio". Esta fue la única ocasión en la que un mismo cortometraje ganó en ambas categorías.Mejor actriz de reparto 2013.Ganadora del Óscar a Mejor actriz de reparto por "12 Years a Slave" (dir. Steve McQueen).Ganadora del Óscar a Mejor maquillaje por "Frida" (dir. Julie Taymor) en 2002.Ganador de dos premios Óscar a Mejor diseño de producción por "The Heiress" (dir. William Wyler) en 1949 y por "Twenty Thousand Leagues Under the Sea" (dir. Richard Fleischer) en 1954.Ganador de dos premios Óscar a Mejor actor de reparto por "Viva Zapata!" (dir. Elia Kazan) en 1952 y por "Lust for Life" (dir. Vincente Minnelli) en 1956.