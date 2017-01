Vanity Fair México revela turbio pasado de Melania Trump

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

No, esta no es una historia de adulación. Les invitamos a leer el adelanto de este reportaje sobre Melania Trump. https://t.co/xduTFkMyBl — Vanity Fair México (@VanityFairMX) 26 de enero de 2017

La portada de febrero de Vanity Fair México muestra a una sonriente Melania Trump vestida de blanco, con un plato lleno de joyas que ella simula estar enrollando en el tenedor como si estuviera comiendo pasta, pero como lo señala la misma publicación, “esta no es una historia de adulación”, pues el texto revela pasajes del pasado que Melania dejó en Eslovenia, donde nació en 1970.La entrevista señala que, al preguntar a Melania sobre los cargos contra su padre, Viktor Knavs, por comercio ilegal y evasión de impuestos en 1976, la primera dama dijo cortante “jamás lo investigaron ni tuvo ningún problema. Nuestro pasado está limpio, no tengo nada que ocultar".Según la revista, Knavs, que fue miembro del Partido Comunista de Eslovenia, también es acusado de tener un hijo no reconocido en 1964 con Marija Cigelnjak, antes de casarse con la madre de Melania. Vanity señala que Viktor le exigió a Marija que abortara, pero ella se rehusó y su hijo, Denis Cigelnjak, tiene hoy 50 años.El hermanastro de Melania habló en exclusiva con la revista, algo que nunca había hecho con otros medios, contó su historia y otorgó el permiso para buscar los documentos de su caso. Al ser cuestionada sobre el tema, Melania lo negó rápidamente, pero cuando le enviaron los documentos aseguró que no había entendido la pregunta. “Lo he sabido por años, mi padre es un ciudadano y les pido que respeten su privacidad”, señaló.