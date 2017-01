Ashley Graham luce con orgullo su celulitis

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

I workout. I do my best to eat well. I love the skin I'm in. And I'm not ashamed of a few lumps, bumps or cellulite.. and you shouldn't be either. #beautybeyondsize #lovetheskinyourein Una foto publicada por A S H L E Y G R A H A M (@theashleygraham) el 25 de Ene de 2017 a la(s) 6:41 PST

La modelo Ashley Graham dio de qué hablar al publicar en su cuenta de Instagram una imagen en donde luce su celulitis.Además de la imagen, en donde se ve su muslo, Graham compartió con sus seguidores en la red social un mensaje de autoaceptación.“Me ejercito. Hago mi mejor esfuerzo para comer bien. Amo la piel en la que estoy, no me avergüenzo de algunos bultos, protuberancias o celulitis… y tú tampoco deberías”, escribió.Durante su carrera, Graham ha luchado por romper los estereotipos de la belleza femenina y ha defendido a las mujeres con curvas.El pasado septiembre se quejó porque una revista retocó sus imágenes de una sesión fotografía de manera que no se viera su celulitis.No es la primera ocasión en que comparte fotografías al natural para defender su imagen.