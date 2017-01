Elton John trabaja en musical de "The Devil Wears Prada"

NUEVA YORK (AP )

Elton John se prepara para escribir las canciones de un musical endemoniado: "The Devil Wears Prada" ("El diablo viste a la moda").



El productor Kevin McCollum dijo el jueves que John, compositor de los éxitos de Broadway "The Lion King" ("El rey león") y "Aida", creará la música para la adaptación teatral, cuya historia será escrita por el dramaturgo Paul Rudnick.



No se revelaron por lo pronto fechas.



"The Devil Wears Prada" comenzó como una exitosa novela de Lauren Weisberger, inspirada en las propias experiencias de la autora mientras trabajaba como asistente para la editora de la revista Vogue, Anna Wintour.



El libro fue llevado al cine con éxito en una película protagonizada por Meryl Streep y Anne Hathaway.



El nuevo musical, producido por McCollum, Fox Stage Productions y Rocket Entertainment, es parte de un nuevo impulso de los estudios de cine por llevar a las tablas películas que también incluyen "Mrs. Doubtfire" ("Papá por siempre").