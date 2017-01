Filio, estremece al corazón de Álamos

ÁLAMOS, SONORA(GH)

Un hombre humilde, pensante, pero sobre todo un hombre con un sentido del humor siempre presente, capaz de hacer que la piel se erice con unos cuantos compases de su música o remover neuronas con su plática.



Alejandro Gómez Herrera, mejor conocido como Alejandro Filio es un músico mexicano con 40 años de carrera como trovador llevó su talento al Festival Alfonso Ortiz Tirado 2017.



"Es la primera vez que vengo al FAOT, aunque tiene más de 20 años, tiene ya un renombre el festival y desde hace tiempo venía ya buscándolo, así que es muy satisfactorio estar en este festival", compartió Alejandro.



Comentó también que estar en un festival como este, es la esencia del trovador, pues la gente va caminando por las calles y se encuentra con diferentes artistas.



"Desde el primer trovador de la historia que salió a cantar las grandes batallas y a renegar del mismo palacio que había salido, quien pasaba por la plaza se topaba con él, algo muy parecido a lo que sucede aquí, quien camina por la calle y escucha algo que le hace sentir, comprueba que el trovador está haciendo bien su trabajo".



Anécdotas para recordar



Alejandro también compartió un pequeña anécdota de cómo la música puede llegar a tocar las fibras más profundas del ser humano y ablandar a el corazón más duro.



"Para mí la primera vez que me escucha una persona, es emocionantes, es conmovedor, como lo que me pasó en Tlaxcala donde se acercó una persona mayor y me dijo, mi madre murió hace 60 años y yo no había podido llorarla hasta el día de hoy, esto creo que le da un importancia mayor a la música".



Del concierto



Más allá de "el músico y sus fans", era como el encuentro de un grupo de amigos que después de mucho tiempo de estar alejados, se volvían a reencontrar, pues el público parecían conocerse de hace tiempo y todos reunidos ahí gracias a un gran fenómeno musical y poético llamado Alejandro Filio.



Alejandro se dirigió a su audiencia con gran confianza, como un amigo buscando complacer a otro. Siempre con una sonrisa, bromeaba y en otra ocasión invocando a un silencio conmovedor que llenaba el pasillo del templo que se encontraba abarrotado. El preguntaba "¿qué canción les gustaría que tocara?" y se escuchaban nombres como "Mujer que camina", "Canto a los cuatro vientos", "Vienes con el Sol", "Ese soy yo", "Qué si me miras".



"No sabemos lo cerca que están de nosotros los verdaderos hombres del futuro, los verdaderos pensantes, muchos siguen jugando todavía, se ríen y siguen creyendo y teniendo fantasías maravillosas. Estos niños y niños maravillosos dependen de cómo los eduquemos para tener un mejor mexicano en nuestro País, este es el futuro realmente de nuestro País, que estos niños hereden de nosotros sus papás la posibilidad de cambiar un país como el nuestro", declaró previo a interpretar el tema "Despierta".



Alejandro se despidió en medio de cientos de aplausos. El público se le entregócompletamente, pues pudieron tener un encuentro, más que en una distancia física, en una cercanía de corazón a corazón, público y artista.