Prepara una noche de lentejuelas en Hermosillo

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Tras conquistar la taquilla de Hermosillo el año pasado, Gloria Trevi regresará a la capital sonorense con una nueva gira que estará presentando el viernes 28 de abril en el Palenque de la Expo Gan Sonora 2017.



Contenta de regresar con el público que la recibió en el redondel con carteles, regalos, flores y más; Trevi habló en exclusiva para EL IMPARCIAL sobre esta nueva gira y las más recientes novedades de su carrera musical.



Los boletos para el concierto de la intérprete de "Todos me miran", "Esa hembra es mala", "Cinco minutos", "No querías lastimarme", y más, estarán a la venta en 350, 600 y 1200 pesos.



¿Cuáles son los cambios más destacados en la gira de 2017?



Realmente sigo con "El Amor Inmortal World Tour", estoy en su etapa final; el cual me ha llenado de muchas satisfacciones. Estoy inmensamente agradecida con mi público que ha hecho de esta gira una de las más exitosas de mi carrera.



La revista Pollstar te nombró como la cantante latina más taquillera de todas. ¿Qué significa esto para ti?



La cantante latina y la única mujer mexicana –risa- ¡Qué orgullo! Para mí es una emoción indescriptible el saber que tantas miles de personas en todo el mundo han sido parte de este record, de repente estás tan metida con que cada presentación salga perfecta que no vas dimensionando cuántas personas te han visto, esta posición dentro de la publicación significa que me la debo de partir 50 veces más para que el próximo Tour sobre pase las expectativas de todos mis fans.



Publicaste un video donde tu hijo toca el piano ¿que significa para ti?



Estoy tan orgullosa de mis hijos, déjame te cuento que ese video de Miguel Armando lo subí porque en menos de 1 minuto tocó perfecto, siempre les digo que la práctica es la base del éxito; y si se quisieran dedicar a la música ¡yo sería su fan número uno!



¿Qué otras sorpresas podemos esperar de "Inmortal"?



Tras el éxito que le dieron mis fans a "Dímelo Al Revés" quise presentarles este nuevo sencillo, y les he compartido la coreografía y ahora la letra para que ellos sean los que me sorprendan.



En la misma publicación dijiste que organizarías un concurso de baile con tus fans



Que quiero premiarlos con una cena y algunas otras sorpresitas, y la verdad sigo afinando algunas de las bases del concurso porque ya han empezado a postear sus videos y la verdad... ¡Todos están padrísimos!