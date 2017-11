Sentidos los fans con Lupita Jones

Las Vegas, NEVADA(GH)

La ex Miss Universo 1991, Lupita Jones, no ha tenido la mejor cara ante los fanáticos que se han dado cita en el Planet Hollywood previo al certamen Miss Universo.



La directora de Mexicana Universal es poco cercana a los seguidores de Denisse Franco, actual Miss México.



"Si este mensaje llega a Lupita Jones, yo la invito a que sea más abierta con las personas, con los fans.



"Ellas son un producto y el producto vende, lamentablemente Lupita es una persona que cae en Diva y trata mal a lps fans", destacó Carlos Nuñez, originario de Chihuahua.



En tanto Rodrigo Iño, mexicano quien vive en San Francisco recalcó que a diferencia de otros directores, no suele bajar al área común donde están los fans.