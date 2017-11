'Aladdin' cumple 25 años; curiosidades del clásico de Disney

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El 25 de noviembre 1992 llegó a la gran pantalla "Aladdín", película de animación cargada de música y humor que se convirtió en uno de los grandes clásicos de Walt Disney Pictures.



El filme, con el que han crecido millones de niños de todo el mundo, estaba ambientado en Arabia y narraba las aventuras de un joven callejero cuya vida cambia cuando encuentra una lámpara en la que se esconde un poderoso genio.



Debido a su éxito, la compañía del ratón ha decidido revivir este clásico. El pasado mes de septiembre comenzó el rodaje de la adaptación de acción real de Aladdin. Mena Massoud es el encargado de dar vida al protagonista, mientras que Naomi Scott será la princesa Jasmine y Will Smith interpretará al divertido Genio, tomando el testigo así de Robin Williams, que puso voz en el filme de animación.



Para celebrar los 25 años desde que Aladdín llegó a la gran pantalla, repasamos las 25 curiosidades de la cinta dirigida por Ron Clements y John Musker.



LA INSPIRACIÓN DE LA PELÍCULA

La cinta de Ron Clements y John Musker está inspirada en el cuento árabe Aladino y la lámpara mágica, que está incluido en el legendario libro Las mil y una noches.



LOS TRES DESEOS

Cuando Clements y Musker se pusieron a las órdenes de la compañía Disney, los directivos les entregaron tres proyectos: Aladdín, una adaptación del Lago de los cines, y El rey de la jungla, que nalmente se convertiría en El Rey León.



BLACK FRIDAY

Después de varios meses de trabajo, Musker y Clements tuvieron que rehacer todo el guión ya que el creativo de Disney Jeffrey Latzenberg no quedó convencido con el borrador que le enseñaron en abril de 1991. Los guionistas y directores tuvieron que comenzar de cero sin que la fecha de estreno se retrasase. Fue su propio 'Viernes negro'... y sin descuentos.



PERSONAJE ELIMINADO

Inicialmente en la cinta aparecía la madre de Aladdín, a la que se dedicaba el tema 'Proud of Your Boy' (Orgullosa de tu chico), pero fue eliminada, por lo que la canción fui incluida en la edición especial del DVD lanzada en 2004.



LOS OTROS GENIOS

Los productores tuvieron que insistir a Robin Williams para que accediese a poner voz al mítico Genio. Los otros nombres que se propusieron para dar vida al compañero de Aladdin eran Steve Martin, Eddie Murphy, John Candy y Albert Brooks.



UN AUTÉNTICO GENIO

Robin Williams, fallecido en 2014, se metió tanto en el papel del Genio pasó casi 16 horas en el estudio de grabación, ya que realizó todas las intervenciones de su personaje de 20 maneras diferentes.



DANDO ÁNIMOS

A comienzos de los 90 Williams trabajó a las órdenes de Steven Spielberg en Hook. Ambos tenían una gran amistad, por lo que Spielberg, inmerso en el rodaje de La lista de Schindler durante la producción de Aladdín, llamaba a Williams para que le subiese el ánimo.



EL ORIGEN DE JAFAR

Jafar, el villano de la cinta al que puso voz Jonathan Freeman, está inspirado en Maléfica, la antagonista de La Bella Durmiente. Ambos llevan un bastón en el que reside su poder y sus secuaces son pájaros. Además, los dos villanos se convierten en animales gigantes en el punto álgido de la película.



OPORTUNIDAD PERDIDA

El primer actor elegido para poner voz a Jafar fue Patrick Stewart, pero el actor de la saga X-Men tuvo que rechazar el papel debido a las incompatibilidades con el rodaje de la serie Star Trek: The Next Generation. Stewart ha confesado en más de una ocasión que se arrepiente de haber abandonado el proyecto.



LA VOZ DEL LORO

Danny DeVito y Joe Pesci rechazaron el papel de Iago, el loro que acompaña a Jafar, al que nalmente puso voz el cómico Gilbert Gottfried.



LA VOZ DEL MONO

Por su parte, Frank Weller encarnó a Abu, el mono de Aladdín. El actor anteriormente había puesto voz a un mono en En busca del arca perdida.



ROMPIENDO LAS ESTEREOTIPOS

Aladdín es la primera película de Disney en la que un príncipe tiene el papel protagonista y conquista a una princesa. Hasta ese momento las cintas de la compañía presentaban a los príncipes como personajes planos que acompañaban a la princesa protagonista.



PROTAGONISTA ATRACTIVO

Los dibujantes crearon a Aladdín inspirándose en Michael J. Fox, algo que no convenció al presidente de Disney, que les pidió que tuviera un aspecto más atractivo. Finalmente Tom Cruise fue el modelo a seguir.



PRINCESA ORIENTAL

Jasmin fue la primera princesa Disney que no tenía la tez blanca. Posteriormente llegarían otras princesas 'exóticas' como Mulán, Pocahontas o Tiana.



LA VOZ DE JASMIN

A pesar de que la actriz Linda Larkin fue la encargada de poner voz a la princesa Jasmin, las canciones fueron interpretadas por Lea Salonga, que también puso voz a Mulán.



CAMBIO DE LETRA

A pesar de que Disney trataba de dar visibilidad a historias que no fueran de Occidente, el Comité Americano contra la Discriminación Arábe consideró ofensiva la letra de una de las canciones en las que decían que "te cortan una oreja si no les gusta tu cara / es una barbaridad, pero es nuestro hogar". Finalmente la letra fue cambiada por "donde hay un espacio inmenso y el calor es intenso".



APLAUSO

Otro de los números musicales modicados fue la canción 'Friend Like Me'. Como en los primeros screenings los espectadores apenas reaccionaban, los directores incluyeron un aplauso final.



INSPIRACIÓN MUSICAL

Por su parte, la canción Prince Ali, es muy parecida al tema To Life de El violinista en el tejado.



EASTER EGGS

En varios momentos del filme aparecen ocultos otros personajes de Disney como Pinocho, la Bestia, el cangrejo Sebastian de La Sirenita y Mickey Mouse.



DIBUJOS SIMPLES

A diferencia de otros filmes de Disney cargados de realismo, en Aladdín muchas escenas eran más simples y están realizadas con figuras geométricas.



LA CONDICIÓN DE WILLIAMS

Robin Williams accedió a poner voz al Genio si el personaje no suponía más del 25% de la publicidad de la cinta. El Genio se convirtió en el personaje más popular del lme y Williams rechazó participar en su promoción y abandonó la secuela.



MALOGRADA SECUELA

Disney quiso aprovechar el tirón de Aladdín y realizó su secuela: El retorno de Jafar. El lme fue la primera película Disney lanzada directamente en video. Dan Castellaneta, conocido por poner voz a Homer Simpson, recogió el testigo de Williams y dio vida al Genio.



TERCERA ENTREGA

Disney no tiró la toalla y realizó una tercera entrega de la saga, titulada Aladdín y el Rey de los Ladrones, en la que Williams volvió a poner voz al Genio.



ROMPIENDO RÉCORDS

Aladdín fue la primera cinta de animación que superó los 200 millones de dólares en taquilla. En concreto, el filme amasó 504 millones de dólares en todo el mundo.



SIN PREMIO

A pesar de su éxito, Aladdín no fue nominada al Óscar a Mejor Guión adaptado porque Robin Williams improvisó gran parte de sus frases.