Inés Gómez Mont anuncia que está embarazada

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La presentadora Inés Gómez Mont anunció en su cuenta de Instagram que se convertirá de nueva cuenta en mamá.A través de un mensaje que acompañó con una fotografía con sus seis hijos, (incluyendo a Mayito, hijo de su esposo) y junto a su esposo Víctor Álvarez, Mont, de 34 años, reveló que se encuentra muy contenta con esta noticia, ya que desde pequeña soñó con tener una familia grande."Queremos compartirles una de las noticias que nos alegran más como familia.... UN NUEVO INTEGRANTE se suma a esta loca, pero divertida familia!!! Siempre desde niña soñe con tener una familia grande y hoy veo lo que tengo y lo que Dios me ha ayudado a formar y les juro rebasa cualquier anhelo personal.Para mi cada hijo es una bendición y una responsabilidad, por eso hoy me siento muy afortunada y muy bendecida con el cielo y la vida.Este es un bebé muy deseado y esperado por cada integrante de esta familia.Gracias Dios por darme paciencia para cada hijo ( a veces se me agota jajajaj) por darme amor para repartirle a cada uno y sobre todo por darme tiempo para atenderlos, formarlos y educarlos!!! Les quería compartir esta nueva estapa de mi vida, apenas tengo dos meses de embarazo y quería compartírselas pues ustedes también son parte de ella y también agradecerles siempre su cariño y sus lindos deseos para mi y mi familia".