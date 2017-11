A un año recuerdan a Renato López

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Hermanito! Te extraño mas que nunca. Un año celebrando tu Luz. Todo amor cero odio! #RLU Una publicación compartida por Miguel Rodarte (@rodartepop) el 23 de Nov de 2017 a la(s) 2:44 PST

Hermanito! Te extraño mas que nunca. Un año celebrando tu Luz. Todo amor cero odio! #RLU Una publicación compartida por Miguel Rodarte (@rodartepop) el 23 de Nov de 2017 a la(s) 2:44 PST

Un año ha pasado desde el brutal asesinato del actor y conductor Renato López y a la fecha su caso sigue abierto sin sentencia para los culpables.Fueron 13 los tiros que López recibió el 23 de noviembre de 2016, cuando en compañía de su publirrelacionista, Omar Girón, fueron encontrados sin vida a bordo de su vehículo particular en el municipio de Jilotzingo, del central Estado de México.Tras el terrible suceso que sacudió al mundo del espectáculo, las investigaciones para encontrar a los culpable se iniciaron en diciembre de ese mismo año cuando agentes detuvieron a Mario Alberto “N” y José Pedro “N”.Los presuntos culpables fueron arrestados y fueron llevados presos al Penal de Tlalnepantla, acusados de homicidio.Según las autoridades, estas personas habían citado a López y Girón en un punto no especificado y de ahí los llevaron a un páramo en el que habrían sido asesinados.A inicios de este año, la Fiscalía del Estado reveló que, aunque el móvil de los asesinatos seguía siendo un misterio, las investigaciones revelaban que los criminales, a quien querían muerto, era a Renato y no a su publirrelacionista, por lo que dejaron entreabierto que la razón pudo ser un motivo pasional.Amigos lo recuerdan. Hasta el momento, lo único que se sabe es que el caso aún continúa abierto. Pese a que las autoridades no han revelado avances en la investigación, sus compañeros actores lo recordaron a un año de su partida.Una de ellas fue su amiga Bárbara Mori, quien además de recordarlo en las pasadas fechas de Día de Muertos, a través de su Instagram, publicó una foto para recordar a Renato a un año de su muerte.Por su parte, Miguel Rodarte, con quien Renato compartió créditos en la película Macho, estrenada pocos días antes de su deceso, también lo recordó en sus redes al postear una imagen de Renato cuando era pequeño y debajo la leyenda: “¡Hermanito! Te extraño mas que nunca. Un año celebrando tu luz. Todo amor cero odio!”