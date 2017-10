Manolo Caro tuvo miedo de trabajar con Verónica Castro

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

El cineasta Manolo Caro reconoció que tuvo miedo y nervios al trabajar con Verónica Castro, pues nunca imaginó que un icono de la televisión estaría bajo sus órdenes en su nueva serie “La casa de las flores”.“Siempre es complejo trabajar con un icono de la televisión, además que este proyecto marcó su regreso, luego de varios años de ausencia en la actuación”, comentó Caro, quien actualmente graba con la actriz la serie que se transmitirá por la plataforma Netflix.“Hoy en día puedo decir que soy un afortunado porque hemos hecho una buena amistad”, dijo el director, quien se encuentra en el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM).Comentó que en tres semanas concluirán las grabaciones de esta serie que esperan estrenar el próximo año, aunque aún no hay fecha exacta.Explicó que esperan gozar de buenos resultados de esta historia de 13 capítulos, que cataloga como fuerte y de humor negro.“De los resultados de la primera temporada depende que se realice una segunda”, indicó Caro, quien se muestra satisfecho con el equipo que ha logrado, encabezado por Verónica Castro, Cecilia Suárez y Aislinn Derbez.“Confiamos en que todo saldrá bien y que habrá segunda temporada, además de que ya estamos abiertos a desarrollar más proyectos con la plataforma”, apuntó.“Es una ventana interesante para el tipo de historias que me gusta hacer”, dijo Caro, quien espera al término de las grabaciones de la serie poder montar una obra.Señaló que dirigir una obra sería excelente para él solo que ahora buscaría un guión de alguien más para poder desintoxicarse y atraer la creatividad.“Estoy seleccionando proyectos, hasta ahorita no tengo nada concreto, pero tengo ganas de volver al teatro”, apuntó.