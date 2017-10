Rafael Inclán, víctima de secuestro virtual

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El actor Rafael Inclán fue víctima de secuestro virtual mientras se encontraba en Oaxaca grabando el final de la telenovela "Mi marido tiene familia".



En entrevista para el programa Hoy, el actor y el productor Juan Osorio dieron su versión de los hechos.



"El secuestro existió, nadie me lastimó de ninguna manera, es virtual", aclaró Inclán.



"Te empiezan a hablar, se apoderan de tu celular, y te meten la paranoia 'no es con usted, pero tranquilo' , ya cuando sales de ahí y te llevan a una casa de seguridad, que es el hotel donde me localizaron, ahí si ya te dicen 'esto es negocio, ¿cómo le hacemos?...¿pues cuánto es por salir?, y ahí te arreglas'", detalló.



El actor reveló que le pidieron un millón y medio, y que su hijo Rafael fue quien se encargó de depositar el dinero.



Mi hijo Rafael es el que me preocupaba a mí porque lo trajeron depositando 10, 15, 10, 10, 10... y yo oyendo que lo apuraban".



"El grupo antisecuestros de Oaxaca, que está preparadísimo, dieron con el teléfono, dieron con el hotel y dieron conmigo", señaló Inclán.



"A la mera hora, estos cuates no estaban físicamente y era a través de un teléfono", dijo Juan Osorio, quien comentó que Inclán recibió atención de un psicólogo especialista que le ayudó a tranquilizarse, pues se encontraba en estado de shock pensando que lo vigilaban.



Finalmente, el director aconsejó no contestar llamadas de números desconocidos.