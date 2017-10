Vuelven los clips de MacGyver

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

James Bond no es el único agente secreto que tenía muchas chicas, armas asombrosas y buen estilo. En los años 80 y principios de los 90, apareció el James Bond estadounidense: Angus MacGyver.



En aquel entonces el éxito de la serie protagonizada por Richard Dean Anderson los llevó a tener siete temporadas al aire y una sólida base de fanáticos que disfrutaban las aventuras del agente secreto.



Este año se cumplen 25 de que se transmitiera el episodio final de la serie ochentera. Mañana se estrena la nueva versión de esta historia a través de Universal Channel a las 22:00 horas.



En esta ocasión los productores decidieron no sólo regresar el tiempo sino también hacer más joven al personaje principal, para así hablar de sus inicios y de la forma en que se fue construyendo el mundo de MacGyver.



Este relanzamiento tendrá por protagonista a Lucas Till, un joven actor que ha tenido experiencia con las escenas de acción, por aquello de haber estado en varias películas de los X-Men.



“Es una gran responsabilidad, pero creo que estoy en buen momento. Además, es genial hacer que tu padre se entusiasme con algo”, contó el actor de 27 años.



Ser el chico guapo de la historia tiene sus retos, tanto que incluso la propia historia le ha presentado oportunidades de ser quien no es al joven actor. “MacGyver es un tipo muy divertido para interpretar.



Tengo que ser encantador, gracioso. Realmente no soy esas cosas en la vida real, así que tuvieron que escribirlo de esa manera.



Y sólo puedo hacer eso cada episodio cuando me ocupo de las cosas de MacGyver, así que, como puedes imaginar, es muy divertido”, agregó.



Till no es el único entusiasmado en revivir a un personaje icónico de la televisión. Peter Lenkov es el productor ejecutivo de este programa y se considera como uno de los fánticos mas apasionados MacGyver.



“Creo que lo que hizo Richard Dean Anderson fue realmente genial. Realmente inventé (para esta nueva versión) un personaje original porque era alguien que también era un pensador, alguien que miraba el mundo de manera diferente, una persona que miraba un clip y podía encontrar diferentes propósitos para él, no sólo mantener juntos algunos de los documentos”, dijo el productor.



Además de las aventuras como agente secreto, MacGyver tenía la peculiaridad de que solucionaba las cosas sin violencia, elemento que mantendrá esta nueva versión. “Estoy tratando de conservar muchos de los personajes que existieron en el show original, gran parte del almas. Muchos de esos elementos que le dan significado a MacGyver, lo que implicaba vivir en el mundo de la Fundación Phoenix, todo eso va a existir. Pero vamos a verlo de una forma un poco diferente. voy a verlo de una nueva manera”, agregó Lenkov.



Esta primera temporada se verá al joven MacGyver, quien crea una organización clandestina dentro del gobierno de Estados Unidos para resolver misiones imposibles y salvar vidas. Con su talento para solucionar problemas no convencionales, sus vastos conocimientos científicos (y su infaltable goma de mascar) y bajo la tutela del Departamento de Servicios Externos, MacGyver ha asumido la responsabilidad de enfrentar misiones de alto riesgo para salvar al mundo, de cualquier gran villano que se aparezca en el camino.