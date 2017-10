'Hay que reírnos de las tragedias': Payaso Platanito

TIJUANA, Baja California(GH)

“Mi papá fue uno de los mejores magos que ha habido en México; cuando yo nací, él se desapareció”, dijo Sergio Verduzco.



Quizá esto que acaba de leer le enterneció o le pareció cruel, pero al final, seguro soltó una carcajada, de eso se trata la vida, de sacarle la vuelta a la tragedia.



Así fue como Verduzco, quien da vida al clown Platanito, tuvo que vivir desde entonces de la payasada.



Quien ahora goza de popularidad en Estados Unidos con su programa “Noches de Platanito” para la cadena Estrella TV, tiene un oleaje de aventuras que le han merecido ya 40 años de trayectoria.



“Desde que tengo 4 años me dedico a esto, nadie de mi familia se dedica ni a la payasada, ni al circo ni a nada, yo quería ser payaso y jugaba a ser payaso cuando era un niño”, recordó.



Desde los estudios de grabación al Norte de Los Ángeles, Platanito no recuerda en qué momento comenzó ser un payaso que se dedicara a la comedia para adultos, pues solía presentarse en fiestas infantiles.



“Se vino dando solito, sin querer, antes trabajaba para niños, trabajaba en fiestas infantiles y de repente por culpa del señor Polo Polo, estaba el mundial de México 86.



“Estábamos en la calle con los amigos, mis amigos traían un tornamesa con un acetato y lo pusieron después de un partido y nos morimos de la risa”, fue entonces cuando decidió que eso quería hacer.



Quien estará en Tijuana este 25 de noviembre en El Foro, destacó que durante un tiempo fue ventrílocuo y su muñeco era el grosero.



“Un día decidí ya no usar el muñeco y decir las groserías yo, y ser un plátano pelado, y fui el primer payaso que hubo para adultos”, explicó; fue cuando llegó a la pantalla chica en Telehit.



Lecciones difíciles

Tras el incendio de la guardería ABC en Sonora en el 2009, la carrera de Platanito tuvo otro giro, un chiste fuera de tono para muchos le cobró el reproche de otros ante la desgracia.



“Fue un chiste muy malo, como se hicieron en el terremoto del 85, de la explosión de San Juanico, lo que aprendí fue a defender mi trabajo, a defender la comedia y a seguirnos riendo”, reiteró.



De peluca rosa fucsia, nariz roja, maquillaje elegante, Platanito asegura que el comediante no se debe frenar, él no estuvo de acuerdo con que no se hicieran memes tras el sismo del pasado 19 de septiembre.



“Sí hay que reírnos de las tragedias, no estamos cometiendo ningún delito, ni siquiera es algo que yo inventé, yo no inventé el humor negro, en las redes veías puras tragedias en ese tiempo”, sostuvo.



Y casualmente cinco niños sobrevivientes del colegio Rébsamen de la Ciudad de México hace dos semanas acudieron a su show, porque era su sueño conocerlo.



Payaso solidario

Verduzco dejó a un lado a Platanito tras el terremoto, tomó de nuevo su uniforme de bombero, como lo hizo desde los 15 hasta los 30 años, para ayudar en las labores de rescate.



“Fui voluntario en Atizapán de Zaragoza, llegando al DF fui a ver a mi familia, y luego me fui con mis compañeros, me fui a tratar de ayudar, a dar algo de mí, rescatamos gente sin vida en Álvaro Obregón 286”, explicó.



Sus influencias

Admirador de Ricardo González “Cepillín”, de “Tin Ton” y “Lagrimita”, su mayor influencia ha sido Iván Vega, el payaso “Bobo Pelos de Escobeta”.



“El maquillaje se lo agradezco a él, totalmente inspirado en él, es uno de los mejores que hay en México, una limpieza de su personaje”, destacó.



Los chistes

Las redes sociales, el movimiento de los standuperos son ahora un referente a esquivar para Platanito, reconoce que es un arma que rápido se hace viral, por ello tiene que mantenerse fresco.



“Antes contabas un chiste y tardaba en pasar mucho para poder cambiar de rutina, ahora el mismo día que lo cuentas, te graban, se hace viral y tienes que estar cambiando siempre de material”, consideró.



Con 40 años de trayectoria y 46 de vida, Platanito es un referente de la comedia y el albur en México que ha logrado cruzar la frontera, para cumplir su sueño americano.



Al detalle

Platanito Show

Fecha: Sábado 25 de noviembre

Lugar: El Foro

Costo: 110 a 550 pesos

Horario: 20:30 horas

Boletos: Taquilla Exprés, Real Inn



Para saber

Su nombre de Platanito nace un día viéndose en la regadera

Su proceso de maquillaje es de dos horas

Le gusta mucho la música de los 80

El chocolate es su dulce favorito

Comida preferida: Camarones, langosta, lo caro

“Aquí esta la papa”, su primer programa en TV