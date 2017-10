Liz Gallardo se mete en el "thriller"

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Como una periodista que, en su afán de buscar la noticia que la catapultaría en su carrera, acaba por involucrarse en una investigación policiaca con tintes paranormales, es como la actriz Liz Gallardo dio vida a su personaje "Mónica Sánchez" en la serie de Blim "Dogma" que recientemente se estrenó por Canal 5.



Esta Producción de Leonardo Zimbrón y Mónica Vargas llega como parte del nuevo bloque "Luna Negra", con contenidos de suspenso y terror.



"Es una serie que dirige Carlos Carrera junto con Rafael Elizalde. Son personas que escriben, saben mucho de cine y dirigen. Me tiene muy contenta porque es un proyecto que teníamos ganas de hacer desde hace mucho tiempo. Aquí hago a una reportera de noticieros que tiene grandes deseos de figurarse en su medio y quiere notas diferentes e innovadoras. Entonces la policía la invita a unirse a un equipo de investigadores que se involucran en casos paranormales", dijo Liz Gallardo para EL IMPARCIAL.



"Ella es muy interesante, y toma mucho protagonismo en la historia, porque aprende que tener su historia la llevaría a desafiarse a sí misma y hacer cosas que no creía que pudieran suceder. En este caso, me meto más en todo lo que tiene que ver con los temas de policiaca, investigación, acción y ahora tenemos suspenso, porque todo lo paranormal siempre te lleva a no despegarte de la pantalla", continuó.



Se quita la pena en "Caer en tentación"



Actualmente, Liz Gallardo participa en dos melodramas de Las Estrellas; el primero de ellos es "En tierras salvajes" y el más reciente "Caer en tentación", donde platicó que se "quitó de penas" con su personaje, quien gusta hacer de "swinger" (intercambio de parejas sexuales) junto con su marido.



"Empecé con 'En tierras salvajes' y me encanta la idea de saber que a través de Las Estrellas ya tengo dos proyectos al aire, y más que en ‘Caer en tentación’ hago a una ‘swinger’ y eso me llevó a sacarme un poco la pena porque en este proyecto en especial hablamos un poco sobre lo que son los fetiches y la sexualidad", agregó.



"Mi personaje Gabriela le propone a su esposo (Moisés Arizmendi) que hagan un intercambio de parejas para tener intimidad. En este caso, ella y su marido le echan el ojo a su amiga Raquel (Silvia Navarro) y su pareja Damián (Gabriel Soto). Soy muy aventada para unas cosas, pero para otras, obvio soy más tradicional. Conozco gente que lleva estas prácticas y está bien, pero no es algo que yo haría", finalizó.