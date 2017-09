Marc Anthony exige a Trump callar en controversia con NFL

WASHINGTON D.C. (AP )

Mr. President shut the fuck up about NFL. Do something about our people in need in #PuertoRico. We are American citizens too. — Marc Anthony (@MarcAnthony) 25 de septiembre de 2017

...It's old electrical grid, which was in terrible shape, was devastated. Much of the Island was destroyed, with billions of dollars.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 de septiembre de 2017

...owed to Wall Street and the banks which, sadly, must be dealt with. Food, water and medical are top priorities - and doing well. #FEMA — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 de septiembre de 2017

En términos no muy amables, Marc Anthony le exigió al presidente Donald Trump que se olvide de la polémica sobre el fútbol americano y se concentre mejor en ayudar a Puerto Rico, devastado por los huracanes.“Señor presidente, cállese la... boca acerca de la NFL”, tuiteó el lunes el cantautor de ascendencia puertorriqueña, quien intercaló una palabra malsonante en su mensaje en inglés. “Haga algo por nuestra gente necesitada en #PuertoRico. Nosotros somos también ciudadanos estadounidenses”.La isla donde nacieron los padres de Marc Anthony había sido ya afectada este mes por el huracán Irma. Un nuevo huracán, María, causó la muerte de 16 personas y dejó a buena parte de los 3,4 millones de habitantes de Puerto Rico sin suministro de agua, combustible ni comida suficiente.Trump emitió un tuit sobre Puerto Rico el lunes por la noche, pero hizo énfasis en que la isla tiene una deuda de “miles de millones de dólares” con “Wall Street y los bancos”.Marc Anthony figura entre varias celebridades con raíces boricuas que han tratado de reunir ayuda.Lin-Manuel Miranda, estrella del musical de Broadway “Hamilton”, dijo en un tuit que está “enviando mensajes de texto a cada cantante famoso de Puerto Rico que conozco y a varios que no conozco”.Durante el fin de semana, Trump se enfrascó en una disputa, al exigir que la NFL despidiera a los jugadores que se arrodillaran o sentaran durante la interpretación del himno nacional antes de los partidos como una forma de protestar contra supuestos abusos policiales hacia las minorías.Como respuesta a Trump, las protestas de los jugadores se generalizaron en la liga, con el apoyo de entrenadores y dueños de los equipos.