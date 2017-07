Fred Durst dedica una emotiva carta a Chester Bennington

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Fred Durst, vocalista de la banda Limp Bizkit, escribió una emotiva carta dirigida a Chester Bennington, el líder de Linkin Park que se suicidó la semana pasada.Ambas bandas irrumpieron en la escena musical, con su mezcla de rock y rap, a inicios del nuevo siglo.Durst compartió su sentir acerca de Bennington en una carta que publicó el portal Variety Escribió el texto poco antes de ofrecer un show en Indiana el viernes por la noche.Al inicio de su carta, Durst recordó que Linkin Park tocó antes de Limp Bizkit en su primer show en Europa. "Recuerdo verlos desde el costado del escenario y pensaba 'la voz de Chester va a hacer explotar a estos chicos'. Fue un gran momento y ahora estoy feliz de haberlo tenido"."Podría decir varias cosas maravillosas acerca del Chester que conocí. Tenía una manera de hacer a cualquiera con quien hablaba sentirse escuchado, entendido e importante. Su aura y espíritu eran contagiosos y empoderaban. Frecuentemente esos tipos de personas tienen mucho dolor y tortura por dentro que la última cosa que quieren es contaminar o romper el espíritu de otros", añadió el cantante.Durst dijo que en su última plática con Chester, éste lo llenó de cumplidos, a lo que Fred respondió diciéndole que si no fuera por él y su voz y palabras, el género que representaban nunca habría llegado a las masas."Le agradecí por ser tan valiente y humilde y por siempre ser un caballero. Reímos, nos abrazamos y bromeamos como si siempre hubiera un mañana para volvernos a encontrar"."Quiero abrazarlo ahora y hacerle saber que todos experimentamos nuestro dolor y lidiamos con él a nuestra manera. Sé que su tortura es única para él, pero siempre estaría aquí para escucharlo y ayudarlo de la manera que pudiera. Pero no tendré ese abrazo y ese momento ahora, lo cual me entristece mucho".