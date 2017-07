Ariel Winter, de tierna niña a sexy joven

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La actriz estadounidense Ariel Winter volvió a ser noticia esta semana cuando mostró su trasero al desnudo para lucir su nuevo tatuaje.Winter es famosa por publicar en Instagram imágenes sensuales en bikini o muy poca ropa, lo que no la ha salvado de las críticas.Cansada de los comentarios negativos sobre su apariencia, Winter respondió con un mensaje en Twitter en donde dijo: "No soy una prostituta por usar shorts".Su manera de vestir no es la única polémica que ha enfrentado la joven de 19 años de edad.En 2012 protagonizó una batalla contra su propia madre, a quien señaló por abusar física y emocionalmente de ella, por lo que su custodia quedó a cargo de su hermana mayor.Winter nació en enero de 1998, en California. Desde 2005 comenzó a trabajar en cine y televisión, pero su gran oportunidad llegó en 2009 gracias a su papel de Alex Dunphy en "Modern Family".Aunque inició en esa serie como una tierna e inteligente niña, en la vida real, Winter se ha transformado en una sensual joven.En agosto de 2015, Winter dio a conocer que se había sometido a una cirugía para reducir el tamaño de su busto."Es maravilloso finalmente sentirme bien. Así es como se supone que debía ser", declaró.