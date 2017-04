"Frozen 2" y "El Rey León" ya tienen fecha de estreno

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Disney informó de manera oficial que el estreno de “Frozen 2” tendrá lugar, en Estados Unidos, el 27 de noviembre de 2019.



Antes de la llegada de la secuela de la cinta, en Broadway se podrá ver la versión musical de la historia.



Chris Buck y Jennfer Lee regresarán para dirigir la producción y se espera que Kristen Bell e Idina Menzel vuelvan a poner sus voces a los personajes.



La compañía también reveló la fecha del debut de “El Rey León”, en su versión live-action: el 19 de julio de 2019, en lugar de la próxima entrega de “Indiana Jones”, que se recorre hasta el año siguiente, indicó el portal “Entertainment Weekly”.



A continuación otros de los estrenos:



- “Jack and the Beanstalk” (Jack y las habichuelas), 25 de noviembre de 2020

- "A Wrinkle in Time”, 9 de marzo de 2018

- “Ralph, el demoledor 2”, 21 de noviembre de 2018.