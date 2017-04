Un charro al que le encanta "amar y vivir"

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Desde pequeño, él soñaba con poder expresarse a través de la música. Su sueño de niño era estar en el programa "Risas, Estrellitas y Sonrisas".



El originario de Mátape, Sonora, Miguel del Castillo, con trabajo duro ha podido lograr poco a poco cumplir el sueño que tuvo desde la infancia.



Con casi 21 años de carrera ha podido cumplir una de sus metas más significantes durante el transcurso de su carrera: Estar en el escenario del Palenque junto con otros grandes cantantes como lo son Jacqueline Alcalá y Gilberto "El Sahuaripa" Valenzuela, pues este próximo 16 de mayo estarán compartiendo escenario en la ExpoGan Sonora 2017.



"Estar en el Palenque es muy significativo para mí porque, aunque he estado en varios lugares muy importantes alrededor del mundo, nada es más gratificante que tu tierra, tus raíces y que en tu casa te digan'bienvenidos al escenario'", dijo Miguel en exclusiva para EL IMPARCIAL.



"En esta presentación, nadie es el cantante principal. Todos son iguales, cada quien con su estilo de expresar la música a su manera, pero logrando así dejar lo mejor de cada uno de ellos en el escenario", comentó Miguel del Castillo.



El éxito de su carrera



Uno de sus tantos logros que hay que destacar es que su disco "Amar y Vivir", que fue sacado a la venta hace ya cuatro años, logró vender 6 mil 500 copias, y hasta la fecha su público aún lo solicita.



El cantante trabaja de la mano del maestro Yahir Corral, que es su director artístico y arreglista en la producción de su nuevo álbum. "Es un disco acústico para atraer a las nuevas generaciones a mi carrera, para que conozcan a Miguel del Castillo.



"Grabaré canciones que ya grabó la Banda MS, Julión Álvarez, Fato y Pepe Aguilar, pero en mi versión, con miestilo, con mi voz, con mis arreglos", agregó Miguel.



"Desde niño yo quería expresar mi arte. En esa época de mi vida no era el dinero un parámetro de medición, siempre ha sido la sed del escenario", citó el cantante charro.



"Mis ejemplos siempre han sido los grandes cantantes como Javier Solís, Jorge Negrete, Pedro Infante, Vicente Fernández y admiro mucho la voz de Alejandro Fernández. Me encanta mucho cómo ellos expresan sus sentimientos a través de sus grandes canciones", finalizó Miguel del Castillo.