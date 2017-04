Ignacio Quijada le canta al mundo

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El gremio operístico tiene los ojos puestos en la entidad, pues el Sonora Opera Competition Francisco Araiza reúne a las mejores casas de ópera del mundo para abrir la oportunidad a cantantes dedesarrollarse profesionalmente.



Para Ignacio Quijadaesta es una experiencia inolvidable y, con la esperanza de impresionar a los jueces, se preparó para dar una excelente participación en la primera ronda del concurso.



"La forma en la que yo me enteré fue por medio de la convocatoria que lanzó el IMCA y a través de mis amigos, me incitaron a inscribirme. Desde entonces, repasé algunas piezas de ópera con la pianista Ilución Hernández. Me preparé para participar, porque es una experiencia nueva completamente. Nunca he sido partícipe de ningún evento similar y esta es la primera vez que me animé", dijo Ignacio Quijada en exclusiva para EL IMPARCIAL.



"Son diferentes facetas. En la etapa la preliminar, interpreté ‘El aria vestí la giubba’ de la ópera ‘Plagliacci’, Yo espero que el jurado decida que yo pase a la siguiente ronda, porque esta parece una grandiosa oportunidad", continuó.



Una pasión de años atrás



El tenor sonorense afirmó que desea ejercer una carrera profesional como cantante lírico, pues es una pasión que persigue desde hace muchos años.



"Yo síme veo dedicado a esto el resto de mi vida, porque desde que salí de la escuela en el 2009 doy clases y tengo grandiosos alumnos, pero no podía dejar pasar la oportunidad de este concurso, porque independientemente de que gane o no, que hayapersonas interesadas en escucharme, tendría posibilidad de que me llamaran", agregó.



"He hecho conciertos constantemente en losque utilizo la técnica operística, sin interpretar piezas de ópera ni nada de eso. He cantado boleros, tangos, danzones y géneros musicales que son una vertiente de la misma. Tuve la experiencia de participar en eventos particulares donde los organizo independientemente, donde interpreto áreas de ópera; sin embargo, como estudiante tuve la oportunidad de cantar en tres producciones escolares", comentó.



Invitó al público general a acercarse al gremio cultural y apoyar el arte de los artistas locales, a quienes destacó como personas que hacen un esfuerzo por realizar sus eventos.



"Es una carrera difícil, y la mejor forma de apoyar la carrera del gremio cultural es asistir a los eventos para consumir el arte local. Es un esfuerzo que se hace y que la gente aprecia mucho cuando hay público", finalizó.