Sufre Héctor Suárez un accidente

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El comediante de 78 años, Héctor Suárez, sufrió un accidente el día de hoy 25 de marzo, por lo que la empresa Matalas Callando se ve obligada a cancelar las presentaciones que él y su hijo Héctor Suárez Gomis darían del show “Los locos Suárez” en Hermosillo el día de mañana domingo 26 de marzo y en Guaymas el martes 28 de marzo.



A través de un video proporcionado por Matalas Callando Producciones, el también actor dio a conocer los detalles del accidente que sufrió, así como disculparse con el público de Sonora por cancelar las fechas programadas para su gira por el estado.



“Amigos de Guaymas y de Hermosillo, buenas tardes. Es 25 de marzo, las 16:00 h oras, estoy en un hospital. Resulta que en la mañana fui a dejar a mi hija Julieta al aeropuerto. Me caí, me di un golpe espantoso en la cara. Traigo una matoma en la quijada y estoy muy enfermo. Los doctores me prohíben trabajar en los próximos días”, dijo Héctor Suárez, quien habla en el video desde la cama del hospital donde se encuentra internado.



“Yo soy un profesional. He ido a Hermosillo, he ido a Guaymas y jamás les he fallado. En el momento en que me sienta bien que no pasará de cuatro o cinco días reprogramamos y estamos con ustedes. Ruego por favor comprensión, que me disculpen y que ls cosas pasan por algo. Los quiero mucho y les prometo Guaymas y Hermosillo que allá estaremos lo más pronto posible”, finalizó.



Un portavoz de Matalas Callando Producciones informó que en el transcurso del día de mañana a través de redes sociales se dará a conocer la dinámica para la devolución del dinero a aquellos que adquirieron boletos para la presentación, además de actualizar la información sobre el estado de salud del comediante.