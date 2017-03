Amanda Seyfried ya es mamá

(GH)

Amanda Seyfried y Thomas Sadoski, estrenaron paternidad y boda civil en apenas unos días.



El primer bebé de la pareja es una niña, según confirmó la publicista de la actriz.



Aún no se conoce su nombre, algo que no es de extrañar si tenemos en cuenta la discreción con la que ambos suelen actuar. “Nunca he estado tan emocionada por nada en mi vida”, contó la actriz recientemente en Vogue Australia.