Entregan Bisnaga de Oro a Antonio Banderas

MÁLAGA, España(SUN)

Tras el ataque al corazón sufrido en enero pasado, Antonio Banderas se está replanteando su vida profesional y personal que no necesariamente lo alejaría de la actuación, pero quizá si buscaría la dirección.



Sin entrar en explicaciones, porque dijo sería muy largas, el protagonista de La máscara del Zorro y quien presta voz al Gato con Botas en la saga Shrek, señaló que el ataque cardiaco, padecido el pasado 26 de enero, fue benigno.



Medios europeos reportaron que hace unos días había entrado a un hospital el actor de 56 años. Esta mañana, tiempo de México, Banderas asistió a una conferencia de prensa previa a recibir la Bisnaga de Oro por su trayectoria, en el marco del Festival de Málaga, Cine en Español.



“Tuve mucha suerte, fue un ataque benigno y que no ha dejado daño, se me implantaron tres stend en las vías coronarias y luego de mutuo propio, yo venía padeciendo arritmia desde hace mucho tiempo, (entonces) me hicieron una operación y estoy en momento de recuperación.



“Pero no ha sido tan dramático como se han descrito en algunos momentos, lo cual yo tampoco me quiero ensañar con nadie, entiendo muy bien las presiones, a la prensa, ha pasado porque le pasa a miles de personas en el mundo y yo soy una más, soy humano y le he metido una paliza a la patata (corazón) importante en los últimos años de mi vida, pero me encuentro bien”, dijo.



Tras autocalificarse como un workaholic (adicto al trabajo) señaló que es el momento de parar un poco. Es el momento de replantearme cosas”, agregó.



Durante el encuentro celebrado en los cines Albéniz, en el centro de esta ciudad donde Banderas nació, el histrión de Filadelfia y Desperado también habló de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, a quien conoció hace años.



“Trump es una persona que de momento representa un daño para Hollywood, y vamos, tampoco lo ha escondido. En la noche de la celebración de los Oscar él hizo una fiesta independiente que es un gesto en realidad, puede organizar las fiestas que quiera, pero este fue un gesto de desprecio".



“Lo ha tenido desde el principio también con la comunidad hispana latina, sigue hablando de muros, esperemos que siga ocurriendo lo que en estos momentos pasa y que es la propia administración los pare, los propios republicanos, resulta difícil pensar que va a permanecer este hombre cuatro años”, subrayó.