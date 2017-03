José José confía en que extenderá su vida

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

José José dijo que está listo para enfrentar lo que llamó “esta nueva aventura en mi vida”.



El cantante realizó un comunicado a través de YouTube para confirmar que padece cáncer. “Me detectaron un tumorcito chiquito en la cabeza del páncreas”.







“El Príncipe de la Canción” señaló que al ver que no ganaba peso con nada, se hizo unos estudios en Estados Unidos, donde tampoco obtuvo una respuesta de su delgadez. “En los últimos tres años me he ido haciendo más chiquito”, detalló el intérprete de “Almohada” y que efectivamente, se ve notablemente flaco.



Explicó que decidió viajar a la Ciudad de México para ser atendido en el Instituto Nacional de Nutrición, donde, contó, fue recibido con los brazos abiertos y fue arropado por el director, David Kershenobich Stalnikowitz.



Ahí le fue detectado el carcinoma de páncreas. “Les agradezco su infinito cariño y su comprensión, me hicieron análisis de arriba a abajo y me encontraron un problema en el páncreas”.



Para José José no es la primera batalla por su salud, la cual ha sido más una constante en su vida desde hace mucho tiempo.