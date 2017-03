La locura viene de familia

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Héctor Suárez lleva 58 años de trayectoria artística como uno de los comediantes más emblemáticos de México. Pero su hijo Héctor Suárez Gomís lo invitóa intentar algo diferente: el formato stand up.



Algo reacio, aceptó iniciar esta nueva gira con la condición de intentarlo solamente 8 semanas. A la fecha, gracias al éxito del show "Los Locos Suárez", ya tienen 15 meses conquistando los escenarios de distintas plazas del país y Estados Unidos.



El comediante habló para EL IMPARCIAL sobre la presentación que tendrá con su hijo mañana domingo 26 de marzo a las 19:00 horas en el Teatro Auditorio del Cobach Villa de Seris.



"Es un género norteamericano de comedia que se ha puesto muy de moda. Mi hijo estuvo dos años tratando de convencerme de hacer stand up y yo no quise. Me decidí a intentarlo nada más para aprender algo nuevo y ahora veo que la gente sale muy contenta, muy divertida porque todo lo que decimos es verdad", dijo Héctor Suárez a EL IMPARCIAL.



"Es sobre la educación que recibimos por generaciones, como si todos tuviéramos la misma madre y padre, porque repetimos patrones de conducta, situaciones y acciones con las que las personas se identifican.



La gente se ahoga de la risa porque todos lo hemos vivido. Por eso salgo yo una hora, luego mi hijo otra hora y luego 15 minutos juntos con todo el público. A lo largo de mis 58 años no había hecho algo tan hilarante, tan gracioso como lo que estoy haciendo ahora", continuó.



Héctor Suárez, además de mencionar a algunos de sus emblemáticos personajes como Doña Soyla,El no hayy más, también volverá a caracterizarse por hacer denuncia social de la corrupción y censura del país a través de su humor negro, por lo que el público podrá esperar comedia que hará recapacitar sobre la situación política de México y Estados Unidos.



"Dejaría de ser Héctor Suárez si no hablo de la situación del país. Hago denuncia social de una manera muy graciosa, pero de forma en que hagamos conciencia. "Aprovecho para meterme con Trump, con ese cretino y todo lo que estamos pasando por culpa suya."Más que reírnos, necesitamos despertar como país, quitarnos las rodilleras y tener el valor y conocimiento de reclamar nuestros derechos, además de cumplir con nuestras obligaciones como ciudadanos.



Este pueblo está dormidoy no sé de qué manera va a reaccionar México contra todo este desorden, robo, corrupción de políticos, impunidad y más. No tenemos cultura de reclamo y la gente se aprovecha de esto", finalizó.