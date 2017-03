HERMOSILLO, Sonora(GH)

Grupo Acir está listo para el evento más romántico del año, pues de nueva cuenta vuelve el "Concierto Con Todo Amor Soriana" de la estación Amor 92.3 FM, que se llevará a cabo el próximo 6 de abril a partir de las 21:00 horas en Expo Fórum, donde más de 3 mil personas podrán disfrutar gratuitamente del talento de varios artistas que engalanarán con su música y presencia.



De regreso a Sonora, Río Roma está listo para sacarlos suspiros de su público hermosillense, pues los hermanos José Luis y Raúl conquistarán el escenario del concierto "Con Todo Amor" con algunos de sus románticos éxitos como "Mi persona favorita", "Tan sólo un minuto", "Túme cambiaste la vida", "Te quiero mucho mucho", "Por eso te amo", "Al fin te encontré", entre otras más.



Una famosa cantante de la década de los 80 retoma el micrófono para hacer un paseo por la nostalgia. Karina volverá a inspirar el amor con las románticas letras de las canciones que le dieron fama como "A quién", "Sé como duele", "Túporquétú", "Sálvame", "Qué extraño es el amor", "Y si me dice", y más.Los Claxons harán vibrar al público juvenil de la noche, pues la banda regiomontana de pop rock regresa a Hermosillo con canciones como "Antes que al mío", "Flores en febrero", "Me voy a tomar la noche", "Ahí estaré", y más para poner el ritmo en el concierto "Con Todo Amor".



El veracruzano Fato también estará el próximo 6 de abril en el escenario de Amor 92.3 FM, pues el cantautor y ganador del Festival Viña del Mar de 1994 hará un recorrido musical de su carrera artística con temas como "Mi credo", "Me hice una promesa", "Terrenal", "Prometiste volver", "Si no regresas moriré", "Cuando era niño", y más.



Fato no estará solo, pues el micrófono y los reflectores serán para su hija Doménica, quien el año pasado inició su carrera como cantante para cristalizar su sueño en la música con algunas de las canciones con las que está dándose a conocer como "Corazón", "Soy mexicano", "Alba" y más.



Para asistir a este gran concierto no olvides ir por tus boletos gratuitos a las instalaciones de Grupo Acir, ubicado en Navarrete 76 A Colonia Valle Escondido, en horario de 7:00 a 21:00 horas. No dejes de sintonizar la estación Amor 92.3 FM para adquirir tus pases dobles para la sección VIP.