Señalan a Niño de Rivera como acosadora

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Después de que Sofía Niño de Rivera asegurara a Carmen Aristegui que sufrió acoso durante dos ocasiones por parte del periodista Ricardo Rocha, la standupera Lisi Esnaurrízar se manifestó en contra de la también actriz y aseguró que sufrió acoso por parte de ella.



"Yo conocí a Sofía tomando un curso de stand up hace 4 años. Ella los impartía. Estando en estos cursos tú te abres, cuentas historias de tu vida no muy agradables que podrían hacerte sentirte mal al contarlas; esto es para tomar las herramientas necesarias y convertirlas en comedia, hacer un uso correcto y darle la vuelta. Yo en la clase conté que había tenido varias relaciones fallidas. Éramos dos mujeres nada más y el resto eran hombres. Entonces ella dijo frente a todos ‘Pues eso te pasa por no pensar con el cerebro’. Y yo me quedo de ¿Cómo le contesto a la maestra si te está juzgando y acosando? Me quedé estupefacta pensando ‘¿Qué respondo?’Yo a raíz de ahí tomé mi reserva durante las clases porque, suficiente con que Sofía te juzgue porque aparte es la maestra y es mujer", dijo Lisi Esnaurrízar en exclusiva para EL IMPARCIAL.



"Luego vino la graduación. Ella subía al escenario después de cada graduado y hacía un pedazo de su rutina. Cuando yo hice mi rutina, y subió ella fue ‘Pues recuerden que los ex son su currículum y si sólo son fracasos...’ y ya presentó al otro graduado. Y luego antes de entrar a escena, entró Sofía a camerinos donde estábamos todos y dijo ‘Quiero decirles chicos que viene un productor que depende de lo que vea les puede dar un show, pero realmente solo viene a ver a Lissi por sus nalgas’. Y digo, si la autoridad en ese momento que era ella está devaluándome, que lo que hago sólo vale por mi parte trasera, ¿Qué puedo esperar de una mujer así?", continuó.



Defiende a Ricardo Rocha



Lisi también salió en defensa de Ricardo Rocha, pues aseguró que varias veces la ha entrevistado y éste nunca la hizo sentir acosada.



"…Siempre he tenido entrevistas con él y ha sido muy respetuoso. La primera entrevista que me hizo, me entregó su tarjeta en vivo, y por supuesto que un acosador no te da eso al aire Él al contrario lo hizo todo con mucho respeto y alabó mi talento y mi forma de ver la vida. A diferencia de Sofía que siendo mi maestra, su responsabilidad era motivarme, devaluó mi trabajo.



La joven también recalcó que vio el video de la entrevista de Rocha a Niño de Rivera donde supuestamente sufre acoso, y aseguró que la standupera está usando las campañas contra el acoso sexual para su beneficio.



"Claro que lo vi (el video), y por supuesto que no. Eso no es acoso. Ojala Sofía no viva lo que realmente es el acoso. Ella está usando este movimiento tristemente, porque no debería ser.utilizado, sino para recalcar lo grave que es un acoso real. Hay mujeres que realmente fueron acosadas y no que les tomaron el brazo o la espalda nada más", agregó.



Lissi afirmó que el tipo de hostigamiento que sufre por parte de Sofía es el llamado "Wollying" de la terminología en inglés "Woman" (mujer) y Bullyng (acoso), y se refiere a la violencia que una mujer puede recibir de otra.



"Los sicólogos llevan 20 años estudiándola y es realmente la violencia que tenemos las mujeres entre nosotras. Estoy buscando erradicarla, y que realmente nos respetemos mutuamente porque si no lo hacemos entre nosotras, ¿Cómo podemos pedirle lo mismo al otro género?’", finalizó.