SANTA MÓNICA, California(AP )

Lista de ganadores de los Premios Spirit del Cine Independiente, que se entregaron el sábado en Santa Mónica, California:-Mejor Película: "Moonlight"-Mejor Director: Barry Jenkins, "Moonlight"Foto: AP-Mejor Actriz: Isabelle Huppert,"Elle"Foto: AP-Mejor Actor: Casey Affleck, "Manchester by the Sea"Foto: AP-Mejor Actriz de reparto: Molly Shannon, "Other People"Foto: AP-Mejor Actor de reparto: Ben Foster, "Hell or High Water"-Mejor Guión: "Moonlight"-Mejor ópera prima: "The Witch"-Mejor primer guión: "The Witch"-Mejor Dirección de fotografía: "Moonlight"-Mejor Edición: "Moonlight"-Mejor Película extranjera: "Toni Erdmann" (Alemania, Rumania)-Mejor Documental: "O.J.: Made in America"-Premio John Cassavetes a la mejor película hecha con menos de 500.000 dólares: "Spa Night"-Premio Robert Altman al mejor director, director de casting y elenco: "Moonlight"