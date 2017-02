No quise ofender a Luis Miguel: "El Potrillo"

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Tras cuatro años de espera, El Potrillo lanza nuevo material discográfico en medio de la polémica por el pleito legal que tiene en contra de Luis Miguel, a quien acusa de incumplimiento de contrato.



En conferencia de prensa en la ciudad de Guadalajara, Alejandro Fernández no quiso ahondar sobre la situación y se limitó a decir:



“Estás cosas solamente se pueden hablar con los abogados y no puedo abrir la boca puedo decir nada. Las cosas legales las van a ver los abogados”, comentó.



Al referirse a la foto que publicó en Instagram en donde parece que está jugando con el sol y que parecería una clara referencia a Luis Miguel, contestó: “No sé por qué se lo tomaron tan a pecho, yo creo que no fue nada personal, en verdad, me salió del alma. Si a alguien le quedó el saco ese ya no es mi problema”.



Se justificó luego poniéndose él mismo como ejemplo: “Es como si algún otro artista sacara algún tema con algún potrillo, que hiciera alusión a eso y yo me lo tomara muy personal. Digo, lo he visto de mi padre y mi padre me ha enseñado a tener muchísimo respeto por mis compañeros colegas y jamás faltaría el respeto de esa manera. Si lo hubiera querido hacer, lo hubiera querido hacer de otra forma y ahí sí se hubiera notado”.



Señaló que la comparación con el sol, (que es también el apodo con que se conoce a Luis Miguel) es algo que ha hecho varias veces: “En Instagram tengo también otras fotos donde estoy jugando con el sol y salgo con otra frase que dice, desde hace muchísimos años, ‘estoy tratando de ayudar salir al sol,. Ahí no lo tomaron tan personal, ¿verdad? Creo que se está viviendo un momento difícil y por ahí mucha gente susceptible se enfadó y pues no fue nada personal”.