Viene 'Ese señor de las canas' a Sonora

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La fiesta ya empezó en Guaymas y lo mejor siempre está por venir, como el caso de Don Lorenzo De Monteclaro, quien nuevamente regresa a Sonora para presentarse en el Carnaval este domingo 26 de febrero a las 23:00 horas en el foro "El Pescador".



El intérprete de temas como "El Ausente", "Ese señor de las canas", "Abrazado de un poste", "Carga ladeada" y más habló para EL IMPARCIAL donde afirmó que no sólo está listo para el gran festejo en el puerto sonorense, sino que ya está preparándose para la presentación que tendrá con Ramón Ayala en Hermosillo el próximo 21 de mayo en el Palenque de la Expo Gan Sonora 2017.



"Me siento como de la familia de Sonora, que me hacen el honor grandísimo de sentirme con esa responsabilidad. Siempre procuro hacer algo diferente cuando me presento allá y pongo algunos temas no muy conocidos pero luego nos vamos por lo que nos piden", dijo Lorenzo De Monteclaro en exclusiva para EL IMPARCIAL.



"Ahorita también me estoy preparando para el Palenque el próximo 21 de mayo donde va a estar mi compadre Ramón Ayala y en cuanto a nuestra presentación en Guaymas este domingo vamos a pasárnosla muy bien y a complacer a todos con sus peticiones", continuó.



Padre e hijo en el puerto



Fue hace un año que Don Lorenzo lanzó la carrera como solista de su hijo Ricardo De Monteclaro con sencillos como "Seré el presidente" y la colaboración musical de ambos en "Norteño soy". El cantante adelantó que para su presentación en el Carnaval de Guaymas volverá a compartir escenario con su heredero de quien se siente orgulloso de ver cómo desarrolla su carrera musical de forma independiente.



"Ricardo sigue ahora su trabajo de forma independiente a mí. Él ya agarró el camino que llevo por casi 57 años completos de vida. Ahí le voy a dejar esa tarea a mi hijo y nos damos cuenta que el público está de acuerdo en dar su aprobación. Va a estar con nosotros en ese hermoso puerto de Guaymas y también en el Palenque de la Expo Gan", agregó.



"En lo particular, lo que me doy cuenta es que mejoró mucho, aunque sigo insistiendo en algunos pequeños detalles que tiene que ir aprendiendo a través de la experiencia de estar activo; entonces debe estar mejorando y en ese sentido estoy de acuerdo y lo felicito porque me ha hecho caso en lo que le aconsejo", finalizó.



Los boletos para ver a Lorenzo De Monteclaro en el foro "El Pescador" del Carnaval de Guaymas están a la venta en taquillas de Sonora Ticket (www.sonoraticket.com) con precio de 150 pesos, que incluye la Zona de Feria.



Para verlo en Hermosillo con Ramón Ayala en el Palenque de la Expo Gan Sonora 2017, los boletos están a la venta en Hotel Fiesta Americana, Hotel, Discos y Novedades y Hotel Marriot Courtyard con precios de 350, 650 y 850. Venta telefónica al 6624619374.