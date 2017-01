Pablo y Haydée Milanés plasman su "amor" como colegas

CIUDAD DE MÉXICO (AP )

Cuenta Pablo Milanés que desde muy pequeña, su hija Haydée ya daba muestras de su musicalidad.Una noche, con apenas seis meses de nacida, comenzó a balbucear las primeras notas del himno nacional cubano que se escuchaba de fondo en la radio, mientras el cantautor y su esposa miraban sorprendidos el talento que ya manifestaba la nena.Su padre se convirtió en la primera influencia para la intérprete de 36 años, quien creció viéndole ensayar, actuar y componer canciones.Aunque la diferencia sonora entre ambos es notable — el famoso trovador es conocido por sus piezas de protesta dedicadas a la revolución cubana, y ella por sus interpretaciones de jazz, bolero y bossa nova — ambos coinciden en algo: Una admiración mutua como colegas."Lo de Haydée es una historia increíble. Desde chiquitita ella ya sentía la música, es sorprendente, ... pero ella sola encaminó ese talento", dijo el cantautor de 73 años el martes por la noche en una entrevista telefónica con The Associated Press."Yo nunca me metí con su estilo musical, independientemente que desde los siete años comenzó a estudiar música, nunca me metí con su repertorio o su gusto, dejé que ella decidiera sola, pero hemos coincidido en los gustos y en la estética también, así que quizá sea algo genético", añadió el papá orgulloso.De la admiración que siente por su padre, Haydée tuvo en 2012 la idea de homenajearlo en un disco con algunas de las piezas más representativas de su discografía, y algunas otras menos conocidas pero igualmente significativas.El resultado llegó años después con "Amor, Haydée a dúo con Pablo Milanés", el álbum que la cantautora lanzó en Cuba en el 2016 y que llegará a México, Colombia y otros países de Latinoamérica en febrero.