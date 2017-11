Un mexicano en Star Wars

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

¿Recuerdan la plataforma de Darh Vader o la ciudad en que aparece por vez primera Diego Luna en Rogue One o la Base Starkiller en el Episodio VII de Star Wars? Pues esos escenarios digitales, algunos que sólo duran menos de 10 segundos en pantalla, fueron hechos por un mexicano.



Su nombre es Jaime Jasso y su vida quedó marcada cuando vio en cine El imperio contraataca., en los 80. Entonces tenía seis años y tan pronto regresó a casa comenzó a dibujar lo que había presenciado en la pantalla grande iniciando por Luke Skywalker y Darth Vader, el héroe y antagónico. “¡Quería diseñar mis propias naves, mis propios escenarios!”, recuerda emocionado Jasso. Tres décadas después, el tapatío continúa dibujando.



Pero ahora en ILM (Industrial, Light & Magic), la empresa creada por George Lucas. Su talento también ha sido ocupado para The last Jedi, que se estrena el mes próximo en salas y de la cual, por contrato, no puede hablar. En la saga crea escenarios digitales y extensiones de sets, por computadora.



“Sólo (puedo decir) que estoy y fue emocionante”, indica desde San Francisco, ciudad donde radica el especialista en efectos visuales de 43 años. “Mi papá quería que fuera arquitecto o ingeniero, o abogado, pero también me puso, junto con mi mamá, lápices de colores, plastilinas, cartulinas; veían que era lo que más me gustaba y me lo daban sin problema”, apunta.



La fuerza, diría alguien de la saga, se sentía fuerte en él.