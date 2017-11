Helen Mirren, la invitada sorpresa de Plácido

LOS ÁNGELES, California(GH)

Plácido Domingo tuvo la presencia de varios invitados especiales en el concierto del 50° aniversario de su debut en Los Ángeles, California; el cual celebró el pasado viernes 17 de noviembre en el Dorothy Chandler Pavilion.



A la alfombra roja del lugar, desfiló la afamada actriz estadounidense Helen Mirren, quien con un atuendo sencillo y una cálida sonrisa atendió a las personas que se acercaron a ella, que acudió al lugar para disfrutar del concierto del afamado tenor.



"Conozco a Plácido desde hace tiempo. Estoy muy feliz de que me haya invitado y más en una ocasión como esta. Creo que su carrera se extenderá a muchos años más, porque él tiene aún mucho qué dejar para la música en este mundo", dijo Helen Mirren en exclusiva para EL IMPARCIAL.



Mirren, quien es una de las pocas actrices que ha recibido los cuatro grandes premios de la cinematografía (Óscar, Globo de Oro, BAFTA y Premio del Sindicato de Actores) por una sola película ("The Queen" en el 2006), aprovechó el medio para hacer incapié en su admiración por su carrera, así como la de cineastas mexicanos.



"Creo que es comunicar. Somos contadores de historias, tanto los actores como los directores, productores y demás; y ustedes tienen algunos de los mejores mexicanos trabajando en Hollywood. He ido a México y tengo muy buenos amigos por allá y de verdad puedo decir que ese País tiene mucho talento en el cine", enfatizó.



"Como dije, contamos historias, y no cualquiera, sino más bien, aquellas que sabemos que dejarán un precedente y un mensaje fuerte a las personas", continuó.



La ganadora del Oscar, que recientemente participó en "Rápido y Furioso 8" como "Magdalene Shaw", compartió qué es lo que toma en consideración al momento de aceptar ser parte de algún proyecto cinematográfico.



"Hay muchas cosas que considero para aceptar un papel en una película. Escogí, por ejemplo, participar en ‘Rápido y furioso 8’ porque amo esa saga y pensé que sería divertido ser parte de ella. Hay muchos motivos que me llevan a formar parte del proyecto, ya se que me gusta el guión, que me agrada el elenco, el equipo de dirección, o principalmente porque pienso que es una gran historia, así que todo lo hago", finalizó.



A la gala tambien acudieron otros famososcomo el actor Demián Bichir, la actriz Uzo Aduba ("Orange is the New Black"), el cantante Garth Brooks y el tenor sonorense Arturo Chacón-Cruz.