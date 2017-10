Asistente de producción denuncia que Weinstein abusó de ella

NUEVA YORK, Nueva York(AP )

Una ex asistente de producción de Weinstein Co. se pronunció para denunciar que Harvey Weinstein abusó de ella sexualmente luego que ella lo rechazó en repetidas ocasiones.



En una conferencia de prensa organizada por la abogada Gloria Allred el martes en Nueva York, Mimi Haleyi dijo que Weinstein le realizó sexo oral por la fuerza en el 2006. Haleyi era entonces una veinteañera, dijo Allred.



Con gráfico detalle, Haleyi dijo que Weinstein la retuvo en su apartamento de Nueva York en lo que parecía ser un cuarto de niños.



"Fue extremadamente persistente y físicamente sofocante", dijo Haleyi. "Entonces se forzó oralmente en mí, mientras yo tenía el periodo. Incluso me sacó el tampón. Yo estaba mortificada".



Entre las docenas de mujeres, incluidas Gwyneth Paltrow y Ashley Judd, que han alegado que el productor de cine las acosó sexualmente, varias han dicho que Weinstein las violó. Las policías de Los Ángeles, Nueva York y Londres están investigando estas denuncias.



La actriz Rose McGowan recientemente dio a conocer que Weinstein la violó, tras haber alcanzado un acuerdo con el productor en 1997. La actriz y cineasta italiana Asia Argento y la otrora aspirante a actriz Lucia Evans dijeron a la publicación The New Yorker que Weinstein abusó de ellas obligándolas a darles sexo oral.



Representantes de Weinstein no tuvieron comentarios el martes. Weinstein, quien se encuentra actualmente en un centro de rehabilitación en Arizona, negó previamente cualquier encuentro sexual no consensual.



Haleyi dijo que conoció a Weinstein en el estreno de "The Aviator" (“El aviador”) en Londres en el 2004. Lo volvió a ver en el Festival de Cine de Cannes en el 2006. Expresó su interés por trabajar en una de sus películas y él la invitó a su cuarto de hotel y le pidió un masaje.



Haleyi dice que se negó respondiéndole "lo siento, no soy una masajista", y sugiriéndole que llamara en vez a la recepción del hotel. Más encuentros siguieron, sin embargo, incluyendo una invitación de Weinstein a un desfile de modas en París. Haleyi trabajó como asistente de producción en una serie televisiva producida por Weinstein Co. que ella y Allred se negaron a identificar.



El presunto incidente ocurrió en el apartamento de Weinstein en Soho luego que el productor envió un auto para que recogiera a Haleyi. Ella lloró el martes al recordar lo que pensó que iba a ser una reunión de trabajo.



"Yo no hubiera querido que nadie me hiciera eso, incluso si esa persona era mi pareja", dijo Haleyi. "Recuerdo que Harvey se dio vuelta y me dijo, '¿no sientes que somos mucho más cercanos ahora?'".



Allred, quien representa a otras mujeres que han hecho denuncias contra Weinstein, se negó a decir si Haleyi presentará cargos criminales o civiles.



La abogada, sin embargo, hizo un llamado para que Weinstein se reúna con ella y haga enmiendas para las supuestas víctimas.



"Necesitamos justicia para estas víctimas", dijo Allred. "Las disculpas vagas no bastan. Es hora de que haga algo significativo".