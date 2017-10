'No vaciaron mi casa', explica Andrea Legarreta sobre robo

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La conductora Andrea Legarreta habló del robo que ocurrió en su casa el fin de semana.



En un segmento del programa “Hoy” trató de aclarar las diversas versiones surgidas tras el robo, ocurrido cuando ella y su familia estaban de viaje en Guadalajara.



“Sí entraron a mi casa, no vaciaron mi casa, de hecho creo que se metieron a la casa equivocada. Eran 3 tipos que entraron aprovechándose que no estábamos ... también suertudos porque en la casa siempre hay alguien, es una casa que tiene mucho movimiento”, indicó.



Acerca de los objetos robados, Legarreta comentó que le da un poco de risa al escuchar que “robaron sus joyas”, porque no tiene. “A mí la gente me ve día a día con mis joyas, que son hilos, cueritos, estas son mis joyas, porque no soy una persona, digo, respeto a todos los que les encanta pero a mí no, no es algo que yo tenga”.



Dijo además que los ladrones entraron directo a las recámaras, en donde sí había cajas con relojes. !Tampoco se llevaron unos relojes valiosos ni nada de eso, pues al parecer les costó caro además porque hay rastros de sangre en la casa de atrás, donde se piensa que se fugaron”.



La conductora ya levantó la denuncia correspondiente al robo.