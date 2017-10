No tuve hijos en parte por 'Sex and the City': Kim Cattrall

(AP )

La estrella de "Sex and the City" Kim Cattrall dice que no tuvo hijos en parte por el exigente horario de producción de la longeva serie de HBO.



La actriz de 61 años dijo a Piers Morgan en una entrevista para la cadena británica ITV que decidió no someterse a tratamientos de fertilidad cuando estaba trabajando en la serie en sus 40 porque se preguntaba cómo iba a poder mantener el ritmo de 19 horas de trabajo diarias mientras criaba a un bebé.



Cattrall también se abrió sobre su relación con las coprotagonistas del programa. "Nunca he sido amiga" de Sarah Jessica Parker, Kristin Davis o Cynthia Nixon, dijo.



Contó que rechazó la oportunidad de aparecer en una tercera película de "Sex and the City" y que nunca volverá a dar vida a su personaje de Samantha Jones.