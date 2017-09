"Kingsman: The Golden Circle" destrona a 'It' en taquilla

(AP )

La comedia de espionaje "Kingsman: The Golden Circle" desplazó al sensacional filme de horror "It" del primer lugar de taquilla en Estados Unidos y Canadá, mientras que la segunda película derivada de "Lego Movie" no estuvo a la altura de las expectativas del público.



"Kingsman", un filme de 20th Century Fox, se estrenó el fin de semana y recaudó 39 millones para ubicarse en el primer lugar, de acuerdo con cálculos de los estudios divulgados el domingo, pero "It" siguió atrayendo multitudes.



Con 30 millones obtenidos durante el fin de semana más reciente, "It" se ubicó como la cinta de horror más taquillera de todos los tiempos, sin hacer los ajustes inflacionarios, tras haber recaudado 266,3 millones hasta ahora.



"El exorcista", de 1973, recaudó 232,9 millones a nivel nacional, o más de 1.000 millones si se ajusta la inflación de 2017.



La secuela "Kingsman", de Twentieth Century Fox, trató de superar a la cinta original de 2015, cuando recaudó 36,2 millones en su estreno y 414 millones a nivel mundial. La secuela de Matthew Vaughn tuvo a los mismos protagonistas, Taron Egerton y Colin Firth, y sumó a Channing Tatum y Halle Berry. Hecha más para el público que para los críticos, las reseñas de la comedia de mal gusto fueron pobres, y recibió un 51% de “frescura” en el sitio Rotten Tomatoes.



Fox podría celebrar un repunte por otro filme, aunque sería algo pequeño. "The Golden Circle" también debutó con 61 millones en el extranjero, sumando 100 millones a nivel mundial durante el fin de semana. Vaughn planea una tercera secuela de "Kingsman".



"Logramos 7% más que la última película, que se estrenó en un fin de semana extendido por feriado", dijo Chris Aronson, jefe de distribución de Fox. "Expandimos la franquicia. Estamos contentos".

La adaptación homónima del libro "It" de Stephen King, de los estudios Warner Bros. y New Line, podría haber socavado levemente la taquilla de "Kingsman".



Pocos creyeron que "It" atraería tanta gente en su tercera semana; las taquillas de filmes de horror generalmente bajan bastante después de su estreno, pero el filme ya se ha establecido como el filme más exitoso de septiembre - un alivio para Hollywood después de un deprimente agosto.



Pero la película derivada de "Lego Movie", "The Lego Ninjago Movie", quedó más lejos de las expectativas, debutando con 21,2 millones.

A continuación, los cálculos de los boletos vendidos de viernes a domingo en los cines de Estados Unidos y Canadá, según la firma comScore. En caso de estar disponibles, se agregan las cifras internacionales entre paréntesis.



1. "Kingsman: The Golden Circle", 39 millones de dólares (61 millones a nivel internacional).

2. "It", 30 millones.

3. "The Lego Ninjago Movie", 21,2 millones.

4. "American Assassin", 6,3 millones.

5. "Home Again", 3,3 millones.

6. "mother!" 3,3 millones.

7. "Friend Request", 2,4 millones.

8. "The Hitman's Bodyguard", 1,9 millones.

9. "Stronger", 1,7 millones.

10. "Wind River", millones.