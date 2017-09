La fama no es como la pintan: Lady Gaga

(AP)

Lady Gaga escribió un emotivo mensaje a sus admiradores a propósito del estreno de su nuevo documental de Netflix.



En una nota publicada el jueves en Twitter, Gaga escribió que el filme revela que “la fama no es como la pintan”. Agregó que es solitaria, aislante y “muy dura sicológicamente” porque “cambia la forma en que la gente te percibe”. Su relación con la fama es “complicada”, dijo, porque sabe que su “destino era ser una artista”.



La cantautora de 31 años se calificó como “una chica tratando de convertirse en mujer, que adora escribir música, cantar, tocar el piano, la guitarra, bailar, presentarte ante el público y actuar”.



Su documental "Gaga: Five Foot Two" llegó el viernes a la plataforma de Netflix.