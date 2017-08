Joao Aguilera impugna testamento de Juan Gabriel

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Joao Aguilera fue de los primeros hijos no reconocidos de Juan Gabriel en aparecer a la muerte del cantante. Sin ser considerado dentro del testamento que Alberto Aguilera Valadez dejó, el joven Joao está pidiendo ejercer sus derechos como hijo legítimo.



Es así como él y un grupo de abogados abrieron formalmente el proceso de impugnación del testamento.



"El día de hoy la Procuraduría General de República abrió una carpeta de investigación porque están en presencia de posibles delitos cometidos por un mexicano y una extranjera. Se señala a Iván Aguilera y a su esposa como responsables de los hechos", informó Marco Tulio Ruiz representante legal de Joao Aguilera.



Los hechos que denuncian y que formarán parte de los elementos a comprobar para solicitar la nulidad del testamento son:

La simulación que se hicieron de las transmisiones de propiedad, supuestamente hechas en vida por el cantante en favor de Iván Aguilera y su esposa.



"El informe que rindió la autoridad migratoria de Estados Unidos, en el cual manifiesta de Juan Gabriel no se encontraba en EU en la fecha en la que se otorgó ese acto jurídico.



Un dictamen en materia de grafoscopía que concluye que la firma que aparece en el testamento como de Juan Gabriel no fue estampada de su puño y letra, por lo tanto no es de su autoría.



Un tercer documento es una declaración jurada de la embajada americana en Chile por uno de testigos que intervinieron y que manifestó que eran mentira que Alberto Aguilera Valadez hubiera comparecido a otorgar esa cesión de derechos".