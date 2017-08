"No grabé mi video llorando para molestar", dice Laura Flores

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La actriz y cantante Laura Flores aseguró que está consciente que no puede caer bien a todas las personas, por eso a quienes la criticaron por el video que subió a su muro de Facebook, donde expresaba su sentir por la partida a la universidad de su hija mayor María, les aclara que ahí sólo es una madre más compartiendo algo que la entristece.



"No lo hice con la intención de molestar a nadie y a quien no le gusto, pues no y ya, no pasa nada, no es mi trabajo simplemente es mi sentir.



No estaba cantando, ni actuando, ni conduciendo, nada tenía que ver con mi 'chamba', era una cosa emocional y creo que cuando es algo así no se puede juzgar ¿quién es la gente para juzgar como se siente el de al lado?".



La también actriz comentó que no buscó publicidad al hacer ese video porque en sus redes sociales no es la artista sino Laura Flores la persona; y la movió su deseo de compartir esta experiencia con otras mamás que tal vez estén en las mismas, porque es la época en que inician clases en todas las universidades.



"La verdad es que la respuesta que recibí no puedo estar más agradecida con toda esta gente tan bella, que ni conozco pero me dieron los mejores consejos en las respuestas, en el cariño, el entendimiento, tantas madres que han pasado por lo mismo, creo que habemos muchas madres deprimidas ahorita".



Laura explicó que esa noche la paso en vela porque no pudo dormir, así que se puso a pintar su lavandería porque sentía como si hubiera perdido a un ser querido, algo que le sorprendió porque ella nunca ha sido alguien depresiva pero una de sus amigas que es sicóloga le explicó que la manera en que reaccionó fue sólo la respuesta al cierre de un ciclo, el cual conlleva un duelo que puede ser más intenso para unas personas que para otras.



"Mi amiga me dijo qué fue lo que me pasó, fue cerrar un ciclo al darme cuenta que mi niña ya no es una niña, que es autosuficiente y está volando, lo que desató muchos sentimientos encontrados. A veces las mamás tomamos las cosas muy a pecho pero soy eso, soy mamá".



Lo más curioso para ella es que desde hace más de un año estuvieron juntas preparando este momento, eligiendo la universidad, empacando, entre otras cosas, por lo que esto no debió tomarla por sorpresa como lo hizo, pero tal vez fue el hecho de que en los 365 días previos decidió bajar su ritmo de trabajo y ser mamá de tiempo completo, lo que acentuó el apego.



"Pero ella está bien, de hecho hemos estado hablando diario, ayer fue mi cumpleaños y María estuvo pendiente de mí, me vino a visitar su novio y me trajo flores, todo muy padre".



Flores no está segura si su hija ya vio el video, porque no le ha dicho nada, pero al tenerla como seguidora en Twitter, cuenta que está enlazada con la de Fecebook, no duda que ya sea de su conocimiento, "me va a decir '¡ay mamá cómo!'".



Pasado el momento y ya más tranquila, Laura Flores declaró que no puede estar más orgullosa de su hija, quien decidió no encaminar sus pasos por el mundo de espectáculo sino por el de la ingeniería ambiental, "esta niña salió muy inteligente, gracias a Dios mis hijos están bien perfilados para las ciencias y para otras cosas".



Como el mundo sigue su marcha, la intérprete de la canción "Te felicito" compartió que se encuentra preparando su regreso a los escenarios musicales, con una presentación en el Lunario del Auditorio Nacional este 15 de noviembre, con un show en el que hará un recorrido por su historia musical.



"Esto está increíble, porque se están abriendo los sarcófagos y todos estamos saliendo, entonces ¿por qué no? Ahí vamos caminando como los zombies", dijo en tono de broma y con la sonrisa que la caracteriza.



Por el momento no hay en puerta ni proyectos de televisión o serie, en cuanto al teatro Laura se dijo dispuesta a regresar a las tablas si así se lo pide el productor Sergio Gabriel, quien la lleva al Lunario, porque si surge algo en México en este ámbito aseguró sería con él.