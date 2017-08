Coaches de La Voz Kids también quedan fuera

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La salida de Julión Álvarez del programa "La voz kids" no sólo ha movido las audiciones, también a los coaches.



De acuerdo con información proporcionada a El Universal por parte de la producción, ninguno de los coaches que hasta ahora formaban la plantilla del programa seguirán, es decir, ni Lucero, ni Carlos Rivera, y la grabación del programa no sería este año sino a inicios de 2018.



Ninguno de los artistas se ha pronunciado al respecto.



Las plataformas de Julión Álvarez continúan caídas, entre ellas su página web y Spotify, en donde al teclear su nombre aparece la frase "Ayuda a este artista a tener canciones populares".



El cantante chiapaneco no ha dicho nada al respecto en su página de Facebook, donde en cambio sí ha compartido mensajes dirigidos a sus seguidores.



Universal Music, la disquera que tiene firmado al intérprete de "Terrenal", dijo a este medio que tampoco tiene comentarios al respecto.



Representantes de YouTube en Estados Unidos comentaron que "la música se baja de la plataforma en caso de que exista algún problema legal", y que todos los artistas saben de esta situación al momento de aceptar los términos y condiciones del canal de videos y, en caso de que se vuelvan a subir videos, éstos serían tumbados.



Aunque oficialmente la música de Julión Álvarez no está en YouTube, sí permanecen las canciones subidas por fans, como "Terrenal", "Dime" y "Esta noche se me olvida", entre otras que le han dado fama al cantautor.