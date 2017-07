Sofía Vergara impacta con nuevo corte de cabello

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Gracias !!! #glamsquad @marthamedeiroslabel 👗 @cgonzalezbeauty 💄@djquintero 💇🏽 @emojimovie 💃🏻💃🏻 Una publicación compartida de Sofia Vergara (@sofiavergara) el 23 de Jul de 2017 a la(s) 1:02 PDT

At the @emojimovie screening in NY! Spending time with these guys !!!!💃🏻💩😏 Una publicación compartida de Sofia Vergara (@sofiavergara) el 23 de Jul de 2017 a la(s) 8:23 PDT

El nuevo corte de cabello de la actriz y socialité Sofía Vergara simplemente nos dejó helados. Si tú también quieres cambiar y renovar tu look prueba como lo ha hecho Sofía.Aunque no lo crean, este cambio le afinó más la cara, pues su tipo de rostro es ovalado, lo que las Bangs, o el fleco arriba de las cejas le favorece ya que le afina sus rasgos y le resta edad.Si tú también quieres tener fleco y aún no te decides, opta por hacértelo de manera artificial: coloca tu cabello hacia el frente y tapa tu cara con él; haz una división abajo de la coronilla, justo en medio de tus cejas y la parte más alta de tu cabeza; peina y dobla el resto de manera que una parte "simule" un fleco.¿Qué te pareció? ¿Crees que le queda el corte?